Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. După o săptămână grea, în sfârșit vine răsplata

După o săptămână plină de tensiuni și provocări pentru toate semnele zodiacale, trei nativi se vor bucura, din plin, de o perioadă extrem de bună. În acest weekend acești nativi vor trece prin transformări profunde și schimbări incredibile de destin.

Eclipsa de Soare în Fecioară s-a încheiat, dar energia sa rămâne puternică și va influența în continuare viața zodiilor, cel puțin în următoarele săptămâni. Pe data de 22 septembrie, echinocțiul de toamnă a marcat oficial sezonul Balanței, iar acest tranzit pune accent pe echilibru și dorința de a aduce dreptatea în viața noastră.

Trei zodii vor avea noroc uriaș în weekend

În același timp, Marte a intrat în Scorpion, acolo unde va rămâne până pe 4 noiembrie. Acest tranzit este unul foarte intens, asociat cu dorințe puternice, transformări spectaculoase de destin și acțiuni care pot decide prezentul. În acest weekend, viața acestor nativi se va schimba din toate punctele de vedere.

Berbec

Sezonul eclipselor și-a lăsat amprenta puternic pe tine. Ai trecut, de curând, printr-o problemă de sănătate, tensiuni la locul de muncă sau poate te-ai simțit prins în propriile gânduri. Este momentul să renunți la gândirea negativă și să conștientizezi ce te împiedică, de fapt, să-ți atingi scopul. În acest weekend, starea ta de bine se accentuează și vei simți cum lucrurile se schimbă radical în viața ta.

Fecioară

Eclipsa solară care a avut loc în semnul tău, ți-a adus în prim-plan o temă extrem de delicată: relațiile. Fie că este vorba despre relații personale sau profesionale, ceva s-a schimbat din multe puncte de vedere. Ai avut parte de o perioadă tensionată și acum situația devine din ce în ce mai clară. În acest weekend vei simți, cu adevărat, dacă relația ta și-a încheiat menirea sau merită să meargă mai departe. Nu trebuie să eviți conversațiile grele cu partenerul. Ele pot fi cheia pentru un nou început.

Pești



Eclipsa de Soare ți-a afectat zona parteneriatelor și a relațiilor complexe, atât cele personale cât și cele profesionale. Dacă situația este direct implicată cu locul de muncă, atunci vei avea parte de un sprijin extrem de puternic. Trigonul dintre Pluto și Uranus deschide drumuri și oportunități neașteptate. Nu trebuie să lași teama să te țină pe loc, iar în acest weekend trebuie să fii deschis și să lași oportunitățile să își facă loc în viața ta. Rezultatele muncii tale vor fi în sfârșit apreciate.

