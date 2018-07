Tristan Tate, lângă o șatenă focoasă de ziua lui de naștere! Imagini cu cei doi

Sâmbătă seara, Tristan Tate și-a sărbătorit ziua de naștere într-un club exclusivist din Capitală. Și dacă Bianca Drăgușanu a preferat să petreacă cu prietenele ei în alt club de fițe, Tristan și-a petrecut noaptea lângă o șatenă focoasă. (Reduceri mari la jocuri PC )

Sâmbătă seara, Tristan Tate și-a sărbătorit ziua de naștere într-un club exclusivist din Capitală. Au venit prieteni din America doar să-i fie alături și să-i ureze ”La mulți ani!”. Bianca în schimb a preferat să petreacă cu prietenele ei într-un alt club de fițe. La un moment dat însă Prezentatoarea TV și-a făcut apariția la ziua de naștere a iubitului ei pentru a-i fi alături. Dar până i-a venit febelețea… Tristan Tate n-a stat degeaba! El s-a distrat alături de o șatenă focoasă cu care de altfel s-a și fotografiat în club. Și… ce-i drept! Tânăra misterioasă îl privea pe iubitul Biancăi cu mare foc, nicidecum prietenește! (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI TRISTAN TATE S-AU DESPĂRȚIT!?! MESAJUL SUBLIMINAL TRANSMIS DE PREZENTATOAREA TV)

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate, ceartă aprinsă de ziua lui de naștere

Un apropiat al Biancăi Drăgușanu a spus că aceasta a refuzat să meargă în clubul în care Tristan Tate și-a serbat ziua de naștere, pentru că nu îi plăcea atmosfera din local și pentru că ar fi fost singura femeie din cercul de prieteni al acestuia. Mai mulți prieteni din Statele Unite ale Americii au venit special pentru milionarul englez, care a împlinit o frumoasă vârstă: 30 de ani. (VEZI ȘI: CUM ȘI-A DAT SEAMA BIANCA DRĂGUȘANU CĂ ESTE ÎNDRĂGOSTIĂ DE TRISTAN TATE. „TREMURI, TE ÎNROȘEȘTI, ȘI…”)

“Au avut o mică discuție aprinsă în fața clubului Bamboo, pentru că ei nu îi place acel local și i-a explicat și de ce. Toată săptămâna el a cheltuit bani. Aseară, Tristan a avut 15.000 de euro nota de plată. (…). Ideea e că ea nu se regaseste în lucrurile care-i plac lui. El a vrut să petreacă împreună cu prietenii lui, veniți din America. Bianca ar fi fost singură între nouă bărbați și nu s-a simțit confortabil în acest context.

Ea a mers cu fetele în Nuba. A spus că a fost urât din partea ei să lipsească de la petrecerea de ziua lui Tate, dar, la un moment dat, s-a dus și i-a urat: «La mulți ani»”, a declarat un apropiat al prezentatoarei de la “Te vreau lângă mine” în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Unul dintre petrecăreți a imortalizat unul dintre momentele în care Bianca Drăgușanu i s-a alăturat iubitului și a publicat imaginile pe care a scris în limba engleză: “Reunited and it feels so good (n.r.: reuniți și se simte atât de bine)”. (Promotiile zilei la monitoare )