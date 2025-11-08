Triunghi amoros la nivel mare! Iubitul celebrei cântărețe, tatăl fetiței unui fotomodel. Testul de paternitate a relevat adevărul

Încurcătură mare în showbiz-ul internațional! Iubitul lui Cardi B, Stefon Diggs din NFL, este tatăl copilului unei celebru model de pe Instagram, Aileen Lopera. Testul de paternitate a confirmat totul! Află mai multe detalii în articol!

Cardi B a primit o veste neplăcută, în timp ce este însărcinată cu copilul lui Stefon Diggs. Sportivul NFL a aflat oficial că este tatăl copilului modelului Aileen Lopera, deși negase acest lucru în urmă cu ceva timp.

Triunghi amoros la nivel mare

Avocata modelului, Tamar Arminak, a declarat miercuri că paternitatea a fost cofirmată:

„Putem confirma că domnul Diggs este tatăl. Sperăm că va contribui în mod semnificativ la viața copilului și va fi co-părinte cu clienta noastră, care până acum a trebuit să facă totul singură.”

Copilul s-a născut în luna aprilie a acestui an, iar Aileen Lopera a intentat un proces de paternitate împotriva lui Stefon la sfârșitul anului trecut. Modelul a cerut pensie alimentară și bani care să acopere costurile aferente sarcinii, dar și custodie legală și fizică a copilului, oferindu-i lui Diggs dreptul la vizită.

La momentul respectiv, iubitul lui Cardi B nu era sigur de faptul că el este tatăl copilului, motiv pentru care a solicitat acest test de paternitate și o custodie legală comună, doar în cazul în care se dovedea ca bebelușul este al lui.

Această veste vine după ce în luna septembrie, Cardi B și Stefon au anunțat că așteaptă primul copil împreună. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a comentat situația controversată.

Cardi B mai are trei copii din fosta relație cu celebrul rapper Offset. De asemenea, Stefon Diggs, pe lângă copilul de care doar ce a aflat că îi aparține, mai are o fiică în vârstă de 9 ani dintr-o fostă relație.

