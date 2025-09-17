Acasă » Știri » E însărcinată din nou! Celebra cântăreață va aduce pe lume al patrulea ei copil, conceput cu actualul iubit

De: Andreea Stăncescu 17/09/2025 | 17:11
Cântăreața e însărcinată a patra oară / FOTO: Pixabay
O cunoscută cântăreață internațională a anunțat că urmează să devină mamă pentru a patra oară. Artista se pregătește să își mărească familia și traversează o perioadă plină de emoții și bucurie, împărtășind vestea cu fanii din întreaga lume.

Cardi B a confirmat că este însărcinată pentru a patra oară, acesta fiind primul copil pe care îl va avea împreună cu noul ei partener, jucătorul NFL Stefon Diggs. Relația dintre cei doi a devenit publică în luna mai, iar vestea sarcinii a fost dezvăluită într-un interviu pentru CBS Mornings.

Cardi B este însărcinată

Artista a mărturisit că trăiește o perioadă plină de emoții și energie, simțindu-se fericită și încrezătoare în această nouă etapă a vieții sale. Ea a subliniat faptul că primește sprijin constant din partea lui Diggs, iar amândoi împărtășesc aceeași ambiție profesională, dorind mereu să evolueze și să își depășească limitele.

Cardi a vorbit și despre echilibrul pe care îl găsește în relația lor, menționând că alături de sportiv se simte protejată și în siguranță, ceea ce îi oferă încredere și liniște. Deși presiunea lansării unui nou album și comentariile negative ale publicului i-au provocat recent stări de anxietate, sprijinul lui Diggs a ajutat-o să treacă mai ușor peste aceste momente dificile.

Câștigătoarea premiilor Grammy este deja mama a trei copii: Kulture, Wave și Blossom din mariajul cu fostul soț, rapperul Offset. După mai multe împăcări și despărțiri, artista a cerut din nou divorțul în 2024. La scurt timp după aceea, au apărut zvonuri despre relația ei cu Stefon Diggs, zvonuri confirmate ulterior prin aparițiile lor publice.

Cardi B a mărturisit că trăiește o perioadă fericită alături de partenerul său, Stefon Diggs, cu care are o relație frumoasă, bazată pe sprijin reciproc și înțelegere.

„Simt că mă aflu într-un moment bun. Mă simt foarte puternică și încrezătoare pentru că fac toată această muncă. Dar fac totul în timp ce creez o viață, un copil. Eu și partenerul meu ne susținem foarte mult unul pe celălalt. Ne aflăm cam în același punct al carierei noastre. Știi cum e, simt că suntem cu adevărat grozavi, că suntem cei mai buni în ceea ce facem”, a povestit Cardi B.

×