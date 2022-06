Trucul genial inventat de această tânără. Cum pot evita pasagerii să plătească bani în plus pentru un bagaj de cală în avioanele low-cost

Trucul genial inventat de această tânără a devenit viral pe internet. Oamenii au aflat cum pot să urce la bordul avioanelor low-cost, fără a fi nevoiţi să plătească bani în plus pentru bagaje.

La fel ca majoritatea companiilor aeriene cu buget redus, Ryanair le permite pasagerilor să aducă gratuit la bord un mic obiect personal cum ar fi o geantă de laptop sau o geantă de mână, însă pentru un al doilea bagaj, oamenii trebuie să scoată alţi bani din buzunar.

Călătorii pricepuți găsesc mereu noi modalități de sfida regulile, cu trucuri inteligente şi le împărtăşesc şi cu alţii pe rețelele de socializare.

Katie Williams a încercat un truc, care implică folosirea unor genţi de voiaj pentru a-ți împacheta hainele.

Cum pot evita pasagerii să plătească bani în plus pentru un bagaj de cală în avioanele low-cost

„Zborul meu dus-întors către Irlanda a ajuns la un total de 34 de lire sterline, inclusiv locurile, aproximativ 6 lire sterline fiecare.

Dacă aş fi adăugat un alt bagaj de mână, m-ar fi costat între 14 și 20 de lire sterline și cu siguranță nu am vrut să cheltuiesc mai mult pe bagaj decât pe zbor.

Așa că, m-am asigurat că lucrurile de care aveam nevoie pot încăpea într-un rucsac pentru a menține costurile scăzute.

În ziua în care am rezervat zborul, am intrat pe Amazon și am găsit câteva genți mici, transparente, pe care le-am folosit. Desigur, există o mulțime de tipuri de la diferite firme. Puteți vedea o selecție dacă pur și simplu căutați pe Google.

Știam că îmi voi lua cartea, laptopul, machiaje și hainele, iar de multe ori îmi dau seama că hainele pot ocupa mai mult spațiu decât am planificat.

Luând cea mai mare geantă transparentă, am rulat trei tricouri și o pereche de blugi și le-am așezat în geantă. Pentru că geanta s-a închis cu fermoar, le-a ţinut compacte și cu ușurință am băgat-o în bagaj.

Șosetele și lenjeria intima au intrat cu ușurință în geanta transparentă de mărime medie.

Ca într-un joc de Tetris, pun fiecare cub în rucsac, unul de-a lungul genții, altul în lateral”, a explicat tânăra pe reţelele de socializare.