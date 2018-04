Trucul pe telefon de care nu știai: așa ții departe de curioși tot ce ai pe smartphone!

Dacă ai o serie de informații personale în aplicațiile de pe mobil, ar fi bine să înveți cum pui parolă la aplicații pe Android.

Cele mai importante sisteme de operare pentru mobile la ora actuală sunt iOS și Android. Unii ar fi tentați să creadă că iPhone-urile sunt un pic mai sigure comparativ cu terminalele ce rulează sistemul de operare creat de Google. Motivul din spate are legătură cu faptul că vin la pachet cu o serie stufoasă de restricții și limitări.

Pe de altă parte însă, din cauza lipsei acelor restricții, există posibilitatea să înveți cum pui parolă la aplicații pe Android printr-o aplicație terță. Din păcate, niciodată nu va exista un astfel de instrument software pe iDevice-uri.

Dacă te-ai decis că vrei să știi cum pui parolă la aplicații pe Android, primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți instalezi Norton App Lock. Am testat mai multe aplicații pentru acest tutorial și am ajuns la concluzia că este cel mai simplu de folosit și vine la pachet cu o serie de review-uri pozitive. În plus, este gratuită și poate fi descărcată din Google Play fără nici un fel de probleme. Este suficient să folosești acest link.

Imediat după instalare, când vei rula prima oară aplicația Norton Folder Lock, vei fi invitat să-ți definești un cod din puncte. Acela îl vei folosi pentru a-ți debloca aplicațiile securizate pe viitor. Cu același cod, vei putea intra în programul celor de la NortonMobile.

Din momentul în care te-ai aflat în aplicație, poți bloca orice aplicație de pe mobil prin intermediul lăcățelului din dreapta numelui. Modificările se aplică în timp real.