Tu știi cine e băiețelul din imagine? O întreagă țară l-a văzut la „America Express”

Băiețelul din imagine a crescut și a ajuns cunoscut de întreaga țară. Mulți îi știu piesele sau l-au văzut în reclame. În prezent, este concurent la „America Express”.

Tânărul din poză s-a născut pe data de 22 iulie 1979, la periferia Capitalei. În anii 2000, a început să devină cunoscut pentru vocea sa. Alături de Sișu Tudor, a pus bazele formației „La Familia”. Înainte să-și facă trupă, obișnuia să cânte cu Bug Mafia, în deschidere, pentru concerte. Până acum, mulți s-au prins despre cine este vorba.

Cine este, de fapt, băiețelul din imagine

Copilul din imagine nu este nimeni altul decât Puya! Numele său real este Dragoș Gărdescu și este căsătorit cu Melina Gărdescu. Împreună, au trei fiice. În prezent, este concurent la „America Express” și cea mai mare temere a lui este să nu uite să ajungă acasă la familia sa:

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească, copiii, ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic

Numele de scenă al artistului vine de la un alint de-al tatălui. Cântărețul a crescut alături de alți doi frați, iar oamenii obișnuiau să-i strige „băieții lui Puiu”. Din acest motiv, concurentul de la Antena 1 a ales să păstreze porecla tatălui și să o adapteze pentru vremurile noastre.

„Puya vine de la băieții lui Puiu, tata. Ni se zicea băieții lui Puiu, Puya, nu se știa niciodată cine ce a făcut. Câteodată eram toți trei pedepsiți. Aveam un oarecare contact cu scena pentru că spuneam poezii patriotice”, a dezvăluit artistul în podcast la Măruță.

