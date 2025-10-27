Acasă » Știri » Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul

Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul

De: Irina Vlad 27/10/2025 | 23:27
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Sursa foto: Profimedia

Turcia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs în orașul Sindirgi, din vestul țării, însă s-a resimțit inclusiv în Istanbul și Izmir, notează Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD). 

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter a lovit vestul Turciei, epicentrul său fiind localizat în districtul Sindirgi, din provincia Balikesir. Potrivit Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), seismul s-a produs luni seara, 27 octombrie, la ora locală 22:48, înregistrându-se la o adâncime mică de aproximativ 6 kilometri sub suprafața pământului.

Cutremur de 6,1 grade pe scara Richter în Turcia

Adâncimea relativ mică a cutremurului a amplificat efectele sale, fiind resimțit în mai multe provincii, inclusiv în zona metropolitană a Istanbulului, situată la o distanță considerabilă de epicentru. Activitatea seismică a provocat îngrijorare imediată în rândul locuitorilor din regiunile afectate, deși rapoartele inițiale nu au indicat daune materiale imediate.

Vicepreședintele Cevdet Yılmaz a confirmat prin intermediul platformei de socializare NSosyal că AFAD și alte instituții relevante au inițiat prompt inspecții pe teren pentru a evalua potențialele daune.

Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

„Rapoartele sunt analizate cu atenție”, a declarat Yılmaz, indicând răspunsul coordonat al guvernului la situația de urgență pentru a evalua impactul cutremurului asupra infrastructurii și a clădirilor.

Este al doilea cutremur puternic din Turcia înregistrat în această lună. La începutul lunii octombrie, un seism de 5,0 grade pe scara Richter s-a produs în Marea Marmara, în nord-vestul Turciei – cu epicentrul în largul stațiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag. Cel puțin 17 persoane au fost rănite.

Carmen Harra, previziune sumbră pentru finalul anului 2025: „Cutremure și inundații așa cum n-am mai văzut!”

Nostradamus, previziune îngrijorătoare! Ce susținea că se va întâmpla la finalul anului 2025, în Europa

Tags:
Iți recomandăm
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Știri
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a…
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
Știri
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste…
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
Digi24
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea ...
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Vezi toate știrile
×