Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul

Turcia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs în orașul Sindirgi, din vestul țării, însă s-a resimțit inclusiv în Istanbul și Izmir, notează Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD).

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 pe scara Richter a lovit vestul Turciei, epicentrul său fiind localizat în districtul Sindirgi, din provincia Balikesir. Potrivit Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), seismul s-a produs luni seara, 27 octombrie, la ora locală 22:48, înregistrându-se la o adâncime mică de aproximativ 6 kilometri sub suprafața pământului.

Cutremur de 6,1 grade pe scara Richter în Turcia

Adâncimea relativ mică a cutremurului a amplificat efectele sale, fiind resimțit în mai multe provincii, inclusiv în zona metropolitană a Istanbulului, situată la o distanță considerabilă de epicentru. Activitatea seismică a provocat îngrijorare imediată în rândul locuitorilor din regiunile afectate, deși rapoartele inițiale nu au indicat daune materiale imediate.

Vicepreședintele Cevdet Yılmaz a confirmat prin intermediul platformei de socializare NSosyal că AFAD și alte instituții relevante au inițiat prompt inspecții pe teren pentru a evalua potențialele daune.

„Rapoartele sunt analizate cu atenție”, a declarat Yılmaz, indicând răspunsul coordonat al guvernului la situația de urgență pentru a evalua impactul cutremurului asupra infrastructurii și a clădirilor.

Este al doilea cutremur puternic din Turcia înregistrat în această lună. La începutul lunii octombrie, un seism de 5,0 grade pe scara Richter s-a produs în Marea Marmara, în nord-vestul Turciei – cu epicentrul în largul stațiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag. Cel puțin 17 persoane au fost rănite.

