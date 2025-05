Tzancă Uraganu’ a răbufnit după ce a fost acuzat că a cerut 10.000 de euro, ca să cânte la o nuntă: ”Lasă supărările astea, diliule!”

Tzancă Uraganu e foc și pară pe unul dintre prietenii săi. Manelistul a fost chemat să cânte la o nuntă, însă suma cerută a fost peste bugetul nașului, cel care îi este prieten. Cei care vor să îl asculte pe artist la un eveniment sunt nevoiți să bage mâna adânc în buzunar. Cântărețul nu s-a lăsat până nu și-a ”îngropat” prietenul. Mesajul a ajuns viral.

Nu este prima dată când Tzancă Uraganu răbufnește în spațiul public. De data aceasta la adresa unui vechi prieten al său. În prezent, manelistul nu duce lipsă de cântări, drept urmare tarifele pe care le percepe sunt pe măsura faimei sale. Desigur, pe lângă banii oficiali pe care îi cere, veniturile lui Tzancă se rotunjesc considerabil de pe urma dedicațiilor.

Tzancă Uraganu își face praf unul dintre prietenii săi

Supărat și neîndreptățit că și-a auzit vorbe despre prețurile prea mari pe care le cere le evenimente, Tzancă Uraganu i-a transmis prietenului său un mesaj public. Bărbatul nu ar fi fost mulțumit de faptul că manelistul i-a cerut 10.000 de euro pentru a cânta la nunta finului său.

Pe TikTok, manelistul și-a spus oful și a transmis un mesaj tranșant, atât pentru cunoștințele lui, cât și pentru cei care sunt interesați de sumele de bani care se învârt în cadrul evenimentelor unde el este invitat să cânte.

”Ferarule, te pup. Am văzut că ești supărat că ți-am cerut 10.000 de euro pentru un fin de al tău. Știi care e situația? Ce mă interesează pe mine de finul tău? Ce legătură am eu finul tău sau cu vreun prieten de al tău în așa fel încât să nu cer un preț, despre care eu cred că am cerut bine. Cânt și pe 15.000 și pe 20.000, acum două săptămâni am cântat pe 30.000, 15.000, 17.000. Tu îmi spui că ți-am cerut 10.000 de euro pentru finul tău?

Ce mă interesează pe mine de finul tău. Dacă era vorba de tine, de copilul tău, de fratele tău, de familia ta, veneam cu cel mai mare drag. Eu te consider prietenul meu, chiar dacă ne vedem o dată la doi ani. Tu îmi spui de finul tău… măcar de îmi spuneai că dă și el atât, măcar mai rupeam de acolo. Nu înțeleg supărarea ta, dar eu îți spun că nu am nicio obligație de niciun fin, de nicun văr, în afară de apropiații mei, familia lor, copiii lor și rudele de gradul I, da, vin cu drag.

Păi dacă veneam la finul tău și mă sunau ăștia din străinătate și îmi dădeau o leafă din aia de 30.000 de euro? Ce făceam? 28.000, 25.000, mă sună oamenii ăștia și tu m-ai dus la finul tău pe 2.000 de euro. Mergem și pe 15 sute, și fără bani, mai luăm și de benzină, dar majoritatea prețurilor sunt astea, în țară și în străinătate.

Nu am nicio treabă cu finul tău, nu mă interesează de niciun fin de al tău. Că e băiatul tău, că e familia ta, da, veneam cu mare drag. Așa că lasă supărările astea, diliule”, a spus Tzancă Uraganu pe TikTok.