Tzancă Urganu, epuizat de zecile de concerte pe care le are săptămânal: „Nu mai știu de copil, de mamă, de tată”

Dublul eveniment petrecut aseară lângă București a adus laolaltă numeroase persoane publice. Ziua de naștere a lui Codin Maticiuc, dar și lansarea trailerului Miami Bici 2, au facilitat întâlnirea artiștilor din toate industriile. CANCAN.RO bineînțeles că nu putea să lipsească, iar, în goana de a vâna cât mai multe vedete, în vizor a intrat nimeni altul decât Tzancă Uraganu.

În interviul acordat în exclusivitate pentru publicația noastră, Andrei Velcu, pe numele său real, a vorbit despre cum gestionează, alături de Marymar, situația de proaspăt-părinți, despre decizia de a participa într-un film, dar și despre cât de implicată este acum partenera manelistului în evenimentele la care el participă.

(NU RATA: Alexandra Ungureanu a dat iama în maneliști! Tzancă Uraganu și Prințesa de Aur, țintele prezentatoarei de la Kanal D2)

„Nici acasă nu prea ajung„

CANCAN.RO: Cum ar fi să te vedem în rol principal într-un film?

Tzancă Uraganu: Nu am cum să fiu rol principal pentru că ar însemna să stau numai la filmări, iar eu n-am cum. Nici acasă nu prea ajung. Ajung o dată pe săptămână. Sunt plecat pe drumuri, prin țară, mai ales pe timp de primăvară-toamnă sunt plecat aproape zi de zi. N-aș avea cum să joc într-un film. Poate să joc iarna, să stau o lună la filmări și după să se termine. Și mie mi-ar plăcea să joc într-un film, să stau la filmări, dar nu am cum. Am intrat, totuși, cu o părticică mică, cu o piesă de-ale mele în acest filmă, că așa mi-a zis Codin.

CANCAN.RO: Tu ai deja un rol principal pentru că tocmai ai devenit tătic alături de Marymar.

Tzancă Uraganu: Da, sigur că da. Ăsta este un rol pe care mi-l țin toată viață. Ăsta nu e un episod, e pe viață.

CANCAN.RO: Cum e să ai din nou copil mic?

Tzancă Uraganu: Păi, când văd copiii îmi iau cea mai mare energie pentru a face față tuturor cântărilor. Îți dai seama că nu e chiar așa ușor să fii plecat zi de zi, dar îi văd o zi, două trei, și-mi dau putere și mai duc iar o săptămână, două de cântări.

(VEZI ȘI: Miraj Tsunami, evacuat din casă cu mascații. Fratele lui Tzancă Uraganu are probleme cu legea)

„Nu mai știu de copil, nu mai știu de mama, de tata, de nimic”

CANCAN.RO: Ținând cont că tu lipsești nopțile și mergi acasă ziua, cum face Marymar cu micuța? Unde o ține când plânge?

Tzancă Uraganu: Avem bonă care stă cu ea. Stă într-o altă cameră. Eu, când mă pun să dorm, nu mai știu de copil, nu mai știu de mama, de tata, de nimic. M-am pus să dorm și trebuie să dorm că după nu mai fac față. Deci, la mine, când e vorba de somn, la revedere cu orice. Avem o doamnă care ne ajută și-i mulțumim, stă alături de copil, că nici Marymar nu doarme noaptea. Stă tot ca mine. Chiar dacă ea stă acasă, nu doarme. Așa s-a învățat.

CANCAN.RO: Te mai însoțește la evenimente?

Tzancă Uraganu: Da, mă mai însoțește la evenimente. La prietenii noștri, cum este Codin, la prieteni de familie, dar nu la toate evenimentele unde merg eu. Nu mai pot s-o iau ca înainte că are și ea copil. Trebuie să-și vadă de copilul ei, să stea și ea acasă.

CANCAN.RO: Dar, în momentul în care v-ați cunoscut, te-ai gândit că ea e femeia alături de care o să rămâi?

Tzancă Uraganu: Păi m-am gândit așa, de ce să zic că nu?! Mai am și eu simțul ăla… Am mai căutat-o eu mai demult așa… Ea era fana mea, oricum, de multă vreme. Asculta melodiile mele încontinuu, când a apărut la petrecerile unde cântam a stat numai lângă mine, mă filma. A stat numai lipită, nu s-a dezlipit. Și am zis „Da, aici cred că o să fie ce caut eu”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.