Ucraina ar fi ajuns până în inima Rusiei! Regimul de la Kremlin face acuzații grave în legătură cu tentativa de asasinat asupra lui Putin

O nouă dimensiune a războiului dintre Rusia și Ucraina se conturează. Recent, rușii au acuzat Ucraina că au încercat un atac asupra Kremlinului cu drone. Mai mult, regimul de la Moscova susține că a fost vorba despre un „atac terorist planificat” și un atentat la viața lui Vladimir Putin. Kievul neagă toate acuzațiile.

Recent, Rusia a lansat acuzații grave la adresa Kievului. Rușii acuză Ucraina că a încercat un atac cu drone asupra Kremlinului. Rușii spun că ar fi vorba de două drone, care însă au fost interceptate, iar atacul a fost respins cu succes.

„În această noapte, regimul de la Kiev a făcut o încercare de a lovi clădirea Kremlinului cu vehicule aeriene nepilotate. Două dispozitive aeriene au fost trimise la Kremlin. După ce au fost luate măsuri la timp de armată și de forțele speciale cu ajutorul sistemelor radar, dispozitivele au fost eliminate”, se arată într-un comunicat al serviciului de presă al dictatorului rus.

Mai mult, regimul de la Moscova susține că presupusul atac venit din partea Kievului l-a avut ca țintă chiar pe Vladimir Putin. Se consideră că este vorba de un „atac terorist planificat” venit cu direcție, chiar înainte de sărbătoare de Ziua Victoriei, ce o să aibă loc pe 9 mai.

„Considerăm aceste acțiuni un atac terorist planificat și un atentat la viața președintelui Federației Ruse, efectuat în ajunul Zilei Victoriei, parada de 9 mai, la care este plănuită și prezența unor oaspeți străini”, a mai transmis Kremlinul.

De asemenea, în urma presupusului atac venit din parte Kievului, Kremlinul spune că o să acționeze în consecința, „așa cum crede de cuviință”.

JUST IN: New footage of the reported Ukrainian drone attack against the Kremlin last night pic.twitter.com/8qG0mhUDMw

— Faytuks News Δ (@Faytuks) May 3, 2023