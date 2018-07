Ultima aroganță făcută de Chef Scărlătescu! Și-a cumpărat o ”jucărie” pentru sezonul cald

Ultima aroganță făcută de Chef Scărlătescu i-a luat pe toți prin surprindere. Acesta și-a achiziționat o ”jucărie” pentru sezonul cald. (Reduceri mari la jocuri PC )

E vară, e soare și o vreme numai bună de mers la mare. Nu de alta, dar o plimbare cu skijetul este numai bună ca să te răcorești în zilele toride. Ei bine, fix la asta s-a gândit și Chef Scărlătescu atunci când și-a achiziționat un skijet! (CITEȘTE ȘI: CHEF SCĂRLĂTESCU, LA UN PAS DE MOARTE! A CĂZUT CA SECERAT)

”Toată lumea merge cu skijetul. Nici eu nu mă vedeam în ipostaza asta. Și acum mi-am luat și eu jucărie. Dacă și-a luat Dumitrescu trotinetă…să nu îmi iau și eu trotinetă pe mare? Nu contează cât a costat un skijet. Skijetul poate să coste un leu sau toți banii. Nu e un sport costisitor. Când era marea foarte, foarte plată i-am dat maxim(n.r viteza). Și când marea e învolburată mai la jumătate. În clasa a doua sau a treia eu și cu doi prieteni de-ai mei am fost pe lac, care era încă îngheţat. Am luat pătura bunicii și am traversat lacul de pe un mal pe altul. Și ne-a prins poliția și ne-a lăsat în pace că au zis că navigăm. Și uite așa am ajuns noi navigatori de mici.”, a mărturisit Chef Scărlătescu în cadrul unei emisiuni TV.

Chef Scărlătescu a slăbit 48 de kilograme

În ultimul an, Chef Scărlătescu a șocat pe toată lumea, după ce a slăbit aproape jumătate din gruetatea pe care o avea. Renumitul bucătar a ținut dietă și a făcut mult sport și susține că, în felul acesta, a scăpat și de insulină. Chef Scărlătescu avea peste 100 de kilograme și nu se simțea deloc bine. Anul trecut, el s-a decis să își schimbe radical viața, iar rezultatele s-au văzut imediat. Acum, el este mai slab decât colegii lui de emisiune, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.