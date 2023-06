La masă cu Alexandru Stroie a făcut ultima confesiune Pelger, designerul care, câteva zile mai târziu, își punea capăt zilelor. I s-a plâns prietenului său din Brașov cât îi este de greu, cum a rămas fără bani, cum amicii l-au dat uitării. A povestit cum a cheltuit în neștire, fără urmă de regret. Alexandru i-a dat sfaturi, dar nicio clipă nu s-a gândit că va fi ultima întrevedere cu celebrul creator de modă. CANCAN.RO a vorbit cu omul în fața căruia Pelger s-a destăinuit, iar dezvăluirile sunt emoționante.

Alexandru Stroie l-a cunoscut pe Stephan Pelger în urmă cu mai mulți ani, dar relația mai strânsă de prietenie s-a consolidat abia după pandemie. Bărbatul, care lucrează în domeniul imobiliar, locuiește, alături de iubita lui, la Brașov, dar are dese drumuri către Capitală. Așa că, de multe ori, s-a întâlnit cu Pelger, la un spriț și-o vorbă lungă. Și designerul a ”aterizat” în locuința lui de lângă Poalele Tâmpei, că așa se cade, prietenii se vizitează cât de des pot.

Dezamăgit de prieteni, supărat că nu mai avea bani

Sâmbătă, 3 iunie. Alex ajunge în București. Se întâlnește, a câta oară!!, din păcate, pentru ultima, cu Stephan Pelger. La restaurant s-au retras cei doi, iar designerul a spus tot ce avea pe suflet. Nu a dat senzația că este disperat, doar mâhnit de situația în care a ajuns.

”Sâmbătă seara am ieșit cu el, trebuia să ne vedem și duminică, dar eu am plecat de urgență la Brașov, nu am mai apucat. Ne-am văzut la restaurant, la Cosmin (localul unde Pelger avea să meargă și cu o zi înainte de a se sinucide).

Era supărat pentru că nu avea bani, cred că ăsta era singurul motiv. Și dezamăgit de anumite persoane. A băut foarte mult și atunci.

I-am spus: `lasă, că-ți revii și cu banii și dai drumul la atelier`. El mi-a zis că nu va mai da drumul la niciun atelier. L-am întrebat: `ce vrei să faci de acum înainte`. A zis: `nu știu, o să văd`”, a povestit Alexandru.

”A tocat banii pe chartere, restaurante…”

Pelger i-a povestit și de copilărie, dar și cum regretă că nu i-a păsat de bani și i-a cheltuit la foc automat. ”Mi-a spus despre viața lui, despre copilărie. Cel mai bine i-a fost când cocheta cu presa, cu evenimente… Dar ajunsese, acum, așa, într-un con de umbră. Din ce în ce mai puțină lume îl chema.

El își vedea de viață, îl apăsa partea financiară. Mi-a zis că regretă foarte mult că a avut contracte foarte mari, dar a tocat banii pe chartere, pe restaurante, pe toate astea. Mi-a zis: `practic, mi-am bătut atunci joc de bani`. Iar acum îi e greu. El nu a putut să doarmă sâmbătă noaptea. El a vrut să mai stau, trebuia să ieșim a doua zi cu niște prietene de-ale lui”, a încheiat Alexandru.

