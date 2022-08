Ultima dorință a lui Ovidiu Lipan Țăndărică înainte de a se retrage din muzică

Ovidiu Lipan Țăndărică, în vârstă de 69 de ani, toboșarul trupei Phoenix, a mărturisit care ar fi ultima sa dorință înainte de a se retrage din muzică.

Ovidiu Lipan este un muzician, compozitor și baterist român, cunoscut ca membru a două formații marcante de muzică rock din România, Roșu și Negru și Phoenix.

Ce își dorește Țăndărică înainte de a se lăsa de muzică

Toboșarul trupei Phoenix ar avea o singură dorință înainte de marea sa retragere din lumea artistică. Ovidiu Lipan Țăndărică a declarat că își dorește să aibă un turneu național de rămas bun, iar ultimul concert să îl susțină la Sala Palatului.

”Eu sunt o fire constructivă, de felul meu. Ca atare, încă mai sper că vom reuși să organizăm curând, foarte curând, un turneu de rămas bun, de adio, la nivel național. Unul care să străbată toate marile orașe și să se încheie la Sala Palatului, în București, cu mare fast! Trupa asta merită din plin așa ceva!

Pentru tot ce a făcut pentru muzica românească, pentru zeci de mii de români! În plus, avem cu toții o vârstă deja, eu merg spre 70, Nicu a împlinit deja 75, și chiar dacă rămânem artiști și optimiști din firea noastră, vine și vremea aia în care nu vom mai putea urca pe scenă pentru a performa așa cum o facem de decenii! (…) L-aș vedea chiar în continuarea acestui moment aniversar, a celor 60 de ani de când s-a înființat trupa! Personal, cred tare mult într-un asemenea proiect și cred că și românii și-ar dori așa ceva!”, a mărturisit Ovidiu Lipan Țăndărică, pentru impact.ro.

60 de ani de la înființarea trupei Pheonix

La începutul lunii august 2022, la Timișoara, trupa Phoenix a sărbătorit 60 de ani de existență. Ovidiu Lipan Țăndărică a spus cu ce impresii a rămas în urma concertului.

”Am marcat 60 de ani de la înființarea trupei la începutul lunii august, într-un concert de zile mari organizat chiar la Timișoara. Au venit toți cei care au vrut sau au putut. Eu am mers fiindcă mi-e întotdeauna drag să cânt cu vechii prieteni. În plus, nu-l mai văzusem de ceva timp pe Nicu Covaci și pe ceilalți, așa că nu puteam rata întâlnirea. Nu am mai cântat împreună din 2016”, a mai declarat muzicianul.

