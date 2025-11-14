Ultima imagine a fetiței care a murit la stomatolog în București. Unde a mers micuța, alături de părinți

O tragedie zguduie comunitatea din București după ce o fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața în urma unei proceduri stomatologice efectuate sub anestezie generală. Incidentul s-a petrecut joi după-amiază, într-o clinică privată de stomatologie, unde copilul fusese adus pentru efectuarea a două tratamente de canal.

Conform informațiilor disponibile, fetița a intrat în cabinet la ora 17:06, iar la doar câteva minute după începerea procedurii, aceasta a intrat în stop cardio-respirator. În pofida acestui eveniment critic, părinții au fost anunțați abia după aproximativ o oră, iar intervenția echipei de urgență a fost întârziată. În urma eforturilor medicale de resuscitare, micuța nu a mai putut fi salvată.

Ultima poză de familie

Ultima imagine postată de familie înainte de tragedie surprinde un moment aparent obișnuit: o fotografie simplă, realizată în aer liber, cu cei trei membri ai familiei: doi părinți zâmbind și copilul liniștit, sprijinindu-și capul pe tată. Această fotografie, care acum capătă o semnificație tragică, a devenit simbolul pierderii și al durerii prin care trec părinții.

Părinții fetiței, care trec printr-o durere covârșitoare. Provenind dintr-o familie din Argeș, cei doi păreau, conform imaginilor publicate pe rețelele sociale, extrem de fericiți și împliniți, trăind momente simple de bucurie alături de copilul lor. Această pierdere neașteptată le-a schimbat viața într-o clipă.

Înainte de intervenția stomatologică, copilului i-au fost efectuate două seturi de analize, dintre care unul a ridicat semne de întrebare privind starea sa de sănătate. Cu toate acestea, medicii au decis să continue procedura, asigurând părinții că intervenția poate fi efectuată în siguranță. În momentul în care situația a devenit critică, părinții se aflau în sala de așteptare și au fost informați mult mai târziu despre stopul cardio-respirator al copilului.

