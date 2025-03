ULTIMA ORĂ! Primul oraș din țară în care fumatul în parcuri și stații de autobuz va fi interzis

Cluj va fi primul oraș din România în care fumatul va fi interzis și în spații publice. De asemenea, cei care nu vor respecta noile reguli impuse vor fi sancționați cu amenzi între 100 și 500 de lei.

Proiectul a fost lansat și dacă va fi aprobat va intra în vigoare, cel mai probabil, începând cu luna septembrie a acestui an. Stațiile de autobuz, bazele sportive și parcurile sunt zonele vizate de această schimbare.

CITEȘTE ȘI: Amendă de 607,5 lei pentru șoferii începători care fac această greșeală MAJORĂ. Când nu ii mai pedepsește legea

Primul oraș din țară în care fumatul în spații publice va fi interzis

De asemenea, pe lista locurilor în care fumatul va fi interzis se regăsesc și stațiile de transport în comun, în zona unde călătorii așteaptă, dar și în cea extinsă stației. Mai exact, pe întreaga lungime a marcajului unde staționează autobuzele.

„În primul rând, interdicția vizează toate tipurile de țigări și tutunul tradițional și țigările electronice. În parcurile și bazele sportive vor fi locuri special amenajate unde fumătorii în continuare vor putea să fumeze, dar nu peste tot”, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Totuși, Emil Boc anunță că fumătorii vor beneficia de locuri speciale amenajate pentru ei, însă nu toate locațiile vor fi prevăzute cu această măsură.

Este important de menționat că fumatul va fi permis în incinta festivalurilor organizate în parcurile din Cluj, precum Untold ori Jazz in the Park, însă va fi ultimul an în care fumătorii se vor bucura de acest aspect. Începând cu anul viitor fumatul va fi interzis și în aceste locuri, incluse fiind și țigările electronice.

„Este neplăcut chiar și atunci când circuli pe stradă și cineva în fața ta fumează și îți vine fumul respectiv în ochi, mai ales atunci când poate ești alergic”, a spus o femeie pentru protv.ro.

CITEȘTE ȘI: Șoferii români care nu mai au voie să circule cu mașina în condițiile acestea. E obligatoriul!