Ultimele cuvinte ale fostei jurnaliste, înainte de a-şi pierde cunoștința după ce a căzut de la etajul 5 cu fiica ei. Martorii fac dezvăluiri tulburătoare!

O tragedie greu de imaginat a avut loc seara trecută în Capitală. O mamă, aparent copleșită de suferință, și-ar fi aruncat fetița de doar șapte ani de la etajul cinci al blocului în care locuiau, apoi a sărit și ea. Dintr-un miracol, ambele au supraviețuit căderii. Ce a spus femeia înainte de a-și pierde cunoștința? Un martor a dezvăluit totul.

Incidentul s-a întâmplat în Sectorul 2 din București. Vecinii ar fi auzit o bubuitură puternică și au crezut inițial că s-a produs un accident rutier. Când au ieșit la ferestre, au văzut-o pe femeie în aer, în picaj, după ce cu doar câteva clipe înainte ar fi aruncat-o pe fetiță pe fereastră. Ancheta în acest caz este în plină desfășurare.

Ultimele cuvinte ale mamei, înainte de a-şi pierde cunoștința

Așa cum spuneam, un incident tragic a avut loc seara trecută în Capitală, unde o mamă și-ar fi aruncat fiica pe fereastră, iar apoi s-ar fi aruncat și ea, în încercarea de a se sinucide. Amândouă au căzut pe mașini parcate, fapt care le-a salvat viața, însă copila a fost apoi aruncată pe asfalt. Fetița este acum în stare critică, internată la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Fosta jurnalistă suferea de depresie, spun apropiații. Se pare că boala ar fi împins-o spre acest gest extrem. În plus, femeia era în plin proces de custodie, iar presiunea emoțională părea să fi devenit copleșitoare.

„A aruncat fetița de pe geam și după aia s-a aruncat ea, am văzut eu cu ochii mei”, a declarat un martor, potrivit observatornews.ro.

Un altul povestește: „Am auzit un foșnet, un țipăt și apoi o pocnitură. Am văzut-o cum cade. Am fugit la ea și apoi cineva de la geam ne-a spus că e și copilul acolo. Când am ajuns, fetița încă respira.”

Cel mai tulburător moment a venit imediat după impact, când unul dintre martori, găsind-o pe femeie încă în stare de conștiință, a întrebat-o ce s-a întâmplat. Răspunsul acesteia l-a lăsat fără cuvinte.

„Am întrebat-o ce s-a întâmplat, ce-aţi păţit, aţi căzut, şi mi-a zis: «Aşa am considerat noi două că e mai bine»”, mai spune martorul, potrivit sursei citate.

În prezent, femeia, în vârstă de 37 de ani, a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca. A fost debutată și este conștientă, însă anchetatorii vor aștepta ca starea ei să se stabilizeze pentru a o audia. Un dosar penal pentru tentativă de omor a fost deja deschis.

Femeia ducea o luptă grea cu depresia

Psihologii spun că este posibil ca femeia să fi acționat sub influența unui episod sever de depresie, combinat cu un posibil delir psihotic.

„Sunt situații în care în interiorul acelui delir psihotic, mama nu considera că fără ea copilul s-ar descurca şi atunci formează un atașament în interiorul acelui delir fuzional prin care sfârșesc mama si copilul viața, astfel încât să meargă într-o lume mai bună”, a explică medicul psihiatru Gabriel Diaconu.

Tatăl copilei a confirmat că femeia mergea la terapie de mai bine de un an, la îndemnul lui, după mai multe amenințări cu suicidul. În ziua tragediei, bărbatul trimisese un prieten să le verifice. Femeia l-a rugat pe acesta să coboare să cumpere apă și pâine, iar câteva minute mai târziu a avut loc tragedia.

