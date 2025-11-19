Ultimele cuvinte ale tânărului care a murit într-un spital din Drobeta Turnu Severin. Mama lui a fost martoră: „Nu a durat 5 minute”

O situație dramatică petrecută la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin a stârnit un val de revoltă și întrebări cu privire la modul în care a fost gestionat cazul unui tânăr care și-a pierdut viața după câteva ore de la internare. Mama pacientului susține că fiul ei, aflat în stare de suferință și prezentând simptome alarmante, nu ar fi primit evaluarea medicală adecvată, fiind plimbat între mai multe secții ale unității sanitare, fără să i se acorde îngrijirile pe care ea le considera necesare.

Femeia povestește că tânărul acuza o stare accentuată de disconfort, iar organismul lui dădea semne că ar putea exista o problemă gravă. Ea spune că a încercat în repetate rânduri să atragă atenția personalului asupra evoluției stării lui, descriind un traseu marcat de confuzie și întârzieri.

Tragedie într-un spital din Drobeta Turnu Severin

Conform relatării sale, în locul unor investigații complete și rapide, pacientul ar fi fost direcționat de la o specialitate la alta, în condițiile în care respira tot mai greu și se simțea tot mai rău. Ultimele clipe petrecute de tânăr ar fi fost marcate de o degradare fulgerătoare a stării sale, iar mama lui își amintește că acesta a intrat în stop cardiac în timp ce asistentele încercau să îl așeze pe un pat din altă secție a spitalului.

„EKG, am rugat-o chiar pe doamna doctor, am implorat-o și a spus că nu este nevoie. Am observat că îi făcuseră o injecție și mi-a spus băiatul: «Mama, nu știu ce mi-au făcut, că nu mă simt bine». Am mers la doamna doctor de la Contagioase, am rugat-o: «Doamnă, vă rog, ajutați-mă cu băiatul.» Zice: «Dar ce, doamnă, încercați să mă convingeți să îl internez?». Ne-a trimis la Psihiatrie… și atunci domnul doctor a ieșit afară de la Psihiatrie, i-au luat doamnele asistente tensiunea și, când s-a pus pe pat, nu a durat cinci minute. A zis: «Mama, mă simt otrăvit, ce mi-au dat?» și a murit în fața mea”, a spus mama bărbatului.

Femeia a cerut Ministerului Sănătății să analizeze cu rigurozitate cele întâmplate și să trimită o echipă de control care să verifice procedurile și responsabilitățile părților implicate în acest caz. Ea speră ca o eventuală anchetă să clarifice cauzele care au condus la moartea fiului său și să determine dacă au existat erori sau deficiențe în modul în care a fost gestionată situația.

Cum se apără spitalul

Pe de altă parte, reprezentanții spitalului susțin că personalul medical a acționat conform protocoalelor și că starea pacientului era complicată de probleme hepatice severe, pentru care era necesară evaluarea unui medic de boli infecțioase. Structura geografică și organizatorică a unității sanitare este însă, spun ei, una dificilă, deoarece secțiile de specialitate nu sunt grupate într-un singur complex.

„Avea un sindrom de hepatocitoliză, care nu avea o cauză cunoscută, și se ridica suspiciunea unei hepatite acute. Nu avea modificări pe EKG și nu exista suspiciunea unei boli cardiace acute. Necesita examinare de către medicul de boli infecțioase. Secția de Boli Infecțioase este o secție externă, aflată la aproximativ 8 km de clădirea noastră. La o mică distanță se afla secția de Psihiatrie acută. Din păcate, în momentul de față așa este organizat spitalul. I s-a recomandat să meargă la un medic specialist infecționist pentru a fi reevaluat”, a transmis Elena Bololoi, purtător de cuvânt Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin.

CITEȘTE ȘI: Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul

A murit bunica virală de la Beach, Please! Femeia a făcut spectacol în vara lui 2025 și l-a impresionat pe Selly