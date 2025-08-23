Ultimele imagini cu Octavian în viață. Tânărul de 18 ani a murit strivit de un acoperiș, în timp ce încerca să se adăpostească de furtună

Seara trecută, 22 august, natura s-a dezlănțuit și a făcut ravagii în mai multe zone din țară. Vijelia a măturat acoperișuri, a doborât copaci și a provocat panică în 15 județe. În Argeș, tragedia a lovit din plin: Octavian, un tânăr de numai 18 ani, și-a pierdut viața după ce acoperișul unei anexe s-a prăbușit peste el. Sfârșitul său a venit într-o zi obișnuită de muncă. Chiar înainte să își de ultima suflare tânărul postase un clip în mediul online. Care este ultimul mesaj transmis de Octavian?

În mai multe localități, rafalele de vânt au atins 70 km/h, iar pagubele au fost considerabile. În Hârtiești, satul Lucieni, un acoperiș desprins de vijelie a pus capăt vieții unui tânăr. Octavian a murit după ce o parte din anexa în care se adăpostea de furtună s-a părbușit.

Ultimul mesaj transmis de Octavin

Octavian Racoletea era cunoscut de toți ca un băiat muncitor și responsabil. La doar 18 ani, se întreținea sigur și lucra oriunde găsea de lucru. În ziua nefastă, tânărul ajuta la ridicarea unui gard de beton într-o gospodărie din sat. Când furtuna a lovit cu putere, Octavian, împreună cu proprietarul casei și fiul acestuia, de 17 ani, s-au refugiat într-o anexă din lemn. În partea superioară a clădirii era depozitat fân, iar rafalele au smuls acoperișul, care s-a prăbușit peste ei.

Bărbatul și fiul său au scăpat cu răni și au fost transportați la spital, însă Octavian a fost prins sub dărâmături. Medicii l-au găsit în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat.

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Octavian a postat pe contul său de TikTok un videoclip. În imagini, apare lucrând alături de ceilalți muncitori, zâmbitor, ba chiar dansând pentru câteva secunde. Clipul, aparent banal, devine acum sfâșietor pentru cei care îl privesc, știind că acesta a fost ultimul mesaj public al tânărului.

Nimic nu prevestea ce urma să se întâmple, spun apropiații, șocați de vestea morții sale. Comunitatea locală îl descrie pe Octavian ca pe un băiat cuminte, harnic, gata oricând să pună mâna să ajute. Familia și prietenii sunt devastați, iar colegii de muncă, cei care apar și în videoclipul postat pe TikTok, sunt în stare de șoc.

Polițiștii argeșeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Potrivit anchetatorilor, anexa în care s-au refugiat cei trei era construită din lemn și nu a rezistat forței vântului.

