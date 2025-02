Ultimele informații despre fata de 11 ani din Oradea care a făcut infarct la școală. Ce au descoperit medicii

Caz tulburător în Oradea! O elevă de 11 ani de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 a ajuns în stare critică la spital. Fetița a suferit un infarct chiar de ziua ei de naștere. Venise cu tatăl la instituția de învățământ și a intrat bucuroasă în clasă, pregătită să le împartă colegilor bomboane. Într-o secundă s-a prăbușit în fața învățătoarei și a părintelui său.

Eleva de 11 ani a venit la școală bucuroasă, să își petreacă ziua de naștere, alături de colegii săi. Nimic nu prevestea ce urmează să se întâmple. Micuța a făcut infarct. Tatăl fetiței a povestit scena dramatică.

Citește și: Noi detalii despre moartea fotbalistului Luca Manolache ies la iveală. Unde era și ce probleme avea

Micuța s-a prăbușit imediat cum a intrat în clasă. Din fericire, învățătoarea a reacționat rapid. Dascălul a observat că fetiței i se învinețiseră buzele, așa că i-a dat haina jos și a început manevrele de resuscitare. Profesoara participase la un curs de prim-ajutor, organizat la școală, cu două săptămâni înainte.

„A deschis ușa, bucuroasă. Instantaneu a căzut jos și am sesizat, dar foarte rapid, că i s-au învinețit buzele. I-am deschis geaca și am început manevra de resuscitare. Am făcut tot ce se poate posibil, uman”, a spus învățătoarea.