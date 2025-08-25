Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți

O tragedie petrecută sâmbătă, 23 august, în județul Argeș, a lăsat în urmă durere și lacrimi. O mașină în care se aflau cinci tineri s-a prăbușit într-o prăpastie adâncă, în zona montană Portăreasa, comuna Albeștii de Muscel. Impactul a fost devastator, iar patru dintre pasageri și-au pierdut viața pe loc. Singurul supraviețuitor, un tânăr de 22 de ani, a rămas ore întregi căzut, așteptând ajutorul salvatorilor.

Printre victime se numără și Ștefania, o tânără plină de visuri, care urma să devină mireasă. Logodită cu iubitul ei, și el aflat în mașina morții, spera la un viitor plin de lumină. Destinul a fost însă crud și a curmat brusc povestea lor de dragoste.

Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș

Ceea ce a impresionat pe toți cei care au aflat despre tragedie este ultimul mesaj pe care Ștefania l-a lăsat pe rețelele sociale. Cu doar câteva săptămâni înainte de accident, ea a postat un videoclip emoționant, în care apărea alături de cățelușa ei, Bella, ființa de care era nedespărțită. În imagini, tânăra transmitea un mesaj simplu, dar plin de căldură, care astăzi capătă o semnificație sfâșietoare: dragostea pentru lucrurile mărunte și pentru ființele dragi.

Acea postare, care la momentul respectiv părea una obișnuită pentru o fată activă pe TikTok, a devenit acum un simbol al fragilității vieții. Prietenii și apropiații au revăzut imaginile și au mărturisit că nu își pot imagina că zâmbetul luminos al Ștefaniei a fost surprins pentru ultima dată acolo.

Accidentul în care și-au pierdut viața Ștefania și ceilalți trei prieteni ai săi – Darie Ștefan Teodor, Alexandra Gorgan și logodnicul tinerei – a șocat o țară întreagă. Mașina în care se aflau s-a răsturnat și a căzut sute de metri în gol, după ce șoferul a pierdut controlul direcției. Investigațiile preliminare arată că roata din dreapta-față ar fi prins marginea drumului, moment în care vehiculul a derapat iremediabil.

Când echipajele de salvare au ajuns la fața locului, imaginile au fost cutremurătoare. Patru dintre tineri nu mai prezentau semne vitale, iar singurul supraviețuitor era grav rănit. El a reușit să reziste aproape 10 ore, până a fost scos din zona abruptă.

