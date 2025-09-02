Ultimul salut în Vama Veche! Benny Zilberman, legenda stațiunii, a fost înmormântat

În Vama Veche, legendele nu se nasc din afișe și concerte, ci din prezențe care rămân acolo ani la rândul, ca un fel de busolă a timpului. Un astfel de reper a fost Benny Zilberman, una dintre legendele urbane ale stațiunii. Bărbatul cu caftan colorat și un câine maidanez care i-a fost cel mai bun prieten, a fost un simbol al stațiunii. Locuia acolo de zeci de ani, deși s-a născut în Capitală, însă a iubit marea, libertatea, liniștea și, deopotrivă agitația stațiunii care găzduiește vara sute de mii de oameni, încât nu a mai plecat de acolo. Toată lumea îl cunoștea, iar turiștii erau fascinați de poveștile lui cu tâlc și umorul incontestabil. Zilele acestea însă, Benny s-a stins din viață. Triști, dar recunoscători că l-au cunoscut, zeci de oameni i-au adus celebrului hipiot un ultim omagiu. CANCAN.RO are imagini de la înmormântarea uneia dintre legendele din Vama Veche.

În urmă cu o zi, zeci de vamaioți l-au condus pe ultimul drum pe Benny Zilberman. Cunoscut drept „cel mai frumos hipiot din România”, Benny transformase Vama Veche în casa sufletului său. Prietenii și cei care l-au întâlnit își amintesc privirea lui blândă, care aducea alinare, un zâmbet discret și buna dispoziție, calități rare ce l-au transformat într-o prezență de referință pentru comunitate. Ieri, soarele a apus de tot pentru el, iar oamenii i-au adus un ultim omagiu.

Dacă mergeai vara în Vama Veche era imposibil să nu îl întâlnești pe Benny Zilberman, unul dintre cei mai vechi hipioți de-ai locului. Un simbol al stațiunii, vamaiotul s-a stins din viață pe 24 august, iar pe 30 a fost condus pe ultimul drum. Zeci de oameni au venit cu flori și coroane pentru a-i aduce un ultim omagiu uneia dintre cele mai emblematice figuri ale locului. În semn de recunoștință, a răsunat în boxe melodiile „I did it my way” de la Frank Sinatra și „Sunt vagabondul vieții mele”, a lui Gheorghe Dinică, scoțând astfel în evidență viața liberă pe care a avut-o.

Bucureștean la origine, „una dintre legendele Vămii”, cum i s-a dus vorba, Benny era genul de apariție pe care nu o uiți. Era recunoscut pentru prezența sa distinctivă: purta aproape întotdeauna un caftan colorat și era însoțit de cățelul lui maidanez. Rulotele sale, situate în spatele Arcăi, într-un cadru plin de verdeață, trandafiri și terase, erau considerate de el „un mic sătuc în mijlocul Vămii”, un refugiu intim de agitația și lumii exterioare. Benny locuia în Vamă de mulți ani, iar prima vizită pe care o făcuse acolo a fost în urmă cu 26 de ani, în 1999.

Zeci de ani, Vama Veche i-a fost casă lui Benny Zilberman

A trăit o viață liberă și și-a exprimat emoțiile și trăirile prin artă. Benny a fost și un artist dedicat. Lucrările sale expuse la Boho Cherhana din Vama Veche reflectă trăirile intense ale vieții sale și ale comunității în care a trăit. Prin artă, el transforma experiențele și sentimentele în amintiri palpabile, care continuă să inspire vizitatorii și colecționarii. Benny Zilberman rămâne un simbol al Vămii Vechi, o legendă care a inspirat prin autenticitate, libertate și printr-un mod de viață care depășea convențiile sociale. Soarele a apus de tot pentru el, dar amprenta lui va rămâne o rază care nu se va stinge niciodată.

