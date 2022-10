Simona Suhoi nu are, deloc, liniște. Deși s-a retras din viața de noapte, fiind o celebritate în această zonă în urmă cu peste zece ani. Un individ o hărțuiește. Din nou, pentru că a mai avut parte de unul, anul trecut, care a chinuit-o rău. Disperată, Simona a făcut plângere la Poliție. Ce răspuns a primit? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Pe la apartamentul Simonei Suhoi, fostă Sensual, tot dă târcoale bărbatul, care o terorizează de aproape jumătate de an. Unde e Simona, hop și el! Cam așa se desfășoară rundele de ”filaj” de care are parte vedeta. Chiar ea a povestit, pentru CANCAN.RO, cum a început să se simtă hărțuită. ”Are peste 60 de ani, așa, după cum arată, stă pe undeva pe lângă blocul meu. Apare mereu, mă simt urmărită, am ajuns să schimb mașinile, să scap de el. Parchez într-un loc, plec și iau altă mașină din alt loc, dar degeaba”, a dezvăluit Simona Sensual.

Simona Sensual a făcut plângere la Poliție! Hărțuitorul nu s-a liniștit

Răbdarea are o limită, pentru că și-a spus ”hai, să nu-l nenorocesc, totuși, pe om”, dar, până la urmă, la sediul Poliției a ajuns. Acolo unde a făcut plângere împotriva celui care nu o slăbește o secundă. Sesizarea a avut ecou. Bărbatul a fost citat, dar nu s-a prezentat în două rânduri. Așa că avea să fie săltat chiar de acasă de oamenii legii. Iar la sediu, s-a muiat.

Avea să recunoască faptele și a făcut promisiunea că nu o va mai ”sufoca” pe Simona. ”Persoana reclamată a luat la cunoștință aspectele sesizate, fiindu-i puse în vedere normele legale de conviețuire socială, luându-și, totodată, angajamentul ca pe viitor să evite orice contact cu dumneavoastră pentru a nu da curs vreunei situații care v-ar putea provoca indignarea”, se arată în răspunsul pe care Poliția i l-a trimis Simonei, după audierea hărțuitorului.

Numai că învinuitul nu s-a cumințit. Procedează ca până acum. ”Nu pot să creeed! Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nici nu știu ce să fac. Mi-e și teamă, sincer, cine știe ce poate fi în mintea unui astfel de individ. Probabil, voi ajunge, din nou, la Poliție, dacă nu se oprește”, a spus Simona Sensual.

