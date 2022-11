Uluitor! Un bărbat trăiește de 70 de ani cu un plămân de fier

Bărbatul care trăiește într-un plămân de fier a devenit cunoscut datorită poveștii sale de viață dar și a lecțiilor pe care le-a învățat de unul singur. Paul Alexander are 76 de ani și a reușit să îi uimească pe toți în momentul în care a supraviețuit atât de mult.

Uneori, poate fi destul de greu să treci peste problemele de sănătate, mai ales în copilărie, dar Paul Alexander este dovada vie că orice este posibil atunci când lupți pentru visul tău. Bărbatul a învins boala care a ucis mii de copii la jumătatea secolului trecut și a devenit un avocat de excepție.

Cum a ajuns Paul Alexander să trăiască într-un plămân de fier

La jumătatea secolului trecut, virusul poliomielitei a devenit fatal pentru multe persoane, mai ales pentru copii. Paul Alexander a luat contact cu acesta în 1952 și a stat internat în spital alături de zeci de copii. Doctorii nu îi dădeau nicio șansă, dar bărbatul a luptat și a reușit să se acomodeze cu plămânul de fier în care se află și acum, 70 de ani mai târziu.

După o operație de traheotomie, Paul a învățat cum să respire mecanic și cum să ducă o viață cât de cât normală. Din păcate, a rămas paralizat de la gât în jos, ceea ce l-a făcut să devină dependent de cilindrul din metal în care se află și în acest moment. Dacă la început avea posibilitatea de a ieși din „plămânul de metal” pentru câteva ore, urmând să intre înapoi seara când trebuia să doarmă, acum lucrurile stau diferit și este nevoit să își petreacă tot timpul în acel cilindru.

Aparatul în care se află Paul are rolul de a aplica o presiune asupra persoanei din interior. Bărbatul a reușit să ducă o viață normală, în limita posibilităților. La vârsta de 21 de ani a absolvit școala, iar în 1986 a încercat să se angajeze pe post de avocat, însă a fost respins din cauza condiției sale fizice.

Pentru a compensa lipsa activității în domeniul judiciar, Paul a luat decizia de a scrie o carte pe care a publicat-o după 8 ani de muncă. Acesta s-a folosit de in băț de plastic pe care l-a ținut în gură și cu care a tastat fiecare literă din cartea care se numește „Theree Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung”.