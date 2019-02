Umilință maximă! Teodor Emi îl face praf pe Mircea Badea. Ce poreclă rușinoasă i-a pus

Mircea Badea a fost pus la podea de motociclistul Teodor Emi, în doar cinci secunde, într-o revanșă pentru lupta din 2014, unde tot prezentatorul a ieșit “șifonat”. Dacă după ultima luptă dintre cei doi, Teodor a vorbit elegant la adresa adversaului său, prima oară a fost destul de dur, ba chiar i-a pus o poreclă rușinoasă.

Atunci, sportivul a postat o caricatură cu un zombie ce stă în fața unui calculator, sugerând că acesta este Mircea Badea: “Recunoasteti personajul (indicii: freza obosita din anii ’80, plin de riduri, rau doar in fata ecranului)”.

Întrebat de un prieten, “Este vorba de M.B?”, Teo a raspuns atunci: “Chiar el…Tare in gura doar de la distanta. E zombie, lingau pana la moarte. Eu il mai iau la misto cand imi aduc aminte. Daca-l bag prea mult in seama ii fac audienta”.

”Nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea”

Teodor Emi și-a dat seama că l-a luat prea în serios pe Mircea Badea și lămurește situația cu privire la KO pe care prezentatorul Tv l-a resimțit. ”Efectul loviturii asupra lui a fost destul de puternic. A fost un KO foarte puternic și, sincer, chiar nu vă spun ca să mă pun bine cu el sau să vreau să par eu băiatul bun sau alte chestii… Dar, dacă aș fi știu de dinainte că o să pice atât de rău, l-aș fi ținut. Sincer. Adică, chiar a căzut foarte urât. I-am țintit fix bărbia. El s-a și lăsat un pic și asta a amplificat impactul. Adică el, practic, a dat un pic cu capul în genunchiul meu. Eu am vrut să îi dau cu genunchiul în cap, iar el a dat cu capul în genunchi Lovitura a fost cam de nota 9,5. Eu am dat cam de 8, mai ales că forța e mai mare la corp decât la cap, dar având în vedere că el a dat cu capul în genunchi, de la 8 s-a ridicat cam la 9,5.

Nu am stat să îl număr, eu vorbeam cu elevul meu care stătea cu mine la colț, mă uitam prin sală, nu am stat să număr. Dar, cred, după ce am văzut filmarea, cred că a stat 5-10 secunde a stat sigur. După aceea, este normal să nu te lase (să te ridici, n. red.), ar fi fost chiar o crimă să îl lase. S-ar fi putu ridica foarte greu și vă dați seama că nu mai era în stare de nimic. Deci el nu mai era în stare să continue meciul sub nicio formă. Putea să aibă urmări foarte grave… (…)Când l-am văzut leșinat, căzut, am fost uimit. Am fost uimit de efectul loviturii, chiar nu mă așteptam. Din experiența mea de 18 ani de arte marțiale nu am văzut un KO cum și-a luat Mircea Badea, să cadă cu capul așa… Dacă era să știu dinainte, chiar l-aș fi prins”, a explicat Teodor Emi.