Un actor din „Breaking Bad” a fost arestat în fața casei, în timp ce își spăla mașina. Vecina lui a sunat la Poliție pentru o prostie totală

De: Adrian Sabau 10/09/2025 | 15:18
Raymond Cruz, Bryan Cranston & Aaron Paul in Breaking Bad. Foto: Profimedia

Un moment dificil pentru Raymond Cruz, actorul care a interpretat rolul popularului personaj Tuco Salamanca, un baron al drogurilor,  în serialul “Breaking Bad” – el a fost arestat sub suspiciunea de agresiune minoră.

Surse din rândul forțelor de ordine le-au povestit reporterilor TMZ că cineva a sunat la Poliție susținând că Cruz le-a agresat fiica – se presupune că a stropit-o cu apă folosind un furtun de udat grădina.

O sursă familiarizată cu cazul a declarat că incidentul a avut loc luni, în jurul orei 10:40 dimineața.

Cruz își spăla mașina și i-a cerut fetei să se dea la o parte. Când ea nu a făcut asta, ar fi fost stropită cu apă și a crezut că actorul a făcut asta intenționat.

Incidentul a avut loc în fața casei lui Cruz din zona Silver Lake din Los Angeles.

Vecinul a chemat Poliția și actorul a fost arestat.

În cazul unor infracțiuni minore, procurorul amână adesea urmărirea penală și ține o audiere, unde presupusul infractor este avertizat și uneori acceptă să se ducă la cursuri de gestionare a furiei în schimbul renunțării la acuzații.

După câteva ore, Cruz a fost eliberat din custodia Poliției pe propria răspundere și urmează să se întoarcă în instanță pe 1 octombrie.

Cum a decurs incidentul, în varianta agentului actorului

Raymond Cruz. Foto: Profimedia

Agentul lui Cruz a declarat că actorul își spăla mașina în fața casei sale din Los Angeles când un microbuz alb cu trei femei a parcat „la jumătate de centimetru” de bara de protecție a mașinii sale.

Agentul spune că Cruz le-a cerut să-și mute vehiculul.

„Au spus nu”, spune agentul. „El spune: ‘Haide, mutați mașina. Nu am loc și se va uda.” Așa că a spus: „Bine”. A început să-și curețe mașina și apoi au început să-l filmeze.”

Agentul spune că actorul le-a cerut să nu-l filmeze și „când s-a întors să le spună să nu mai filmeze, încă își spăla mașina. Și o parte din apa din furtunul său a lovit partea din față a mașinii sale și s-a vărsat pe mașina lor.”

„Și apoi, credeți sau nu, unul dintre ei a sunat la Poliție”, spune el. „Și cumva, cineva care nu a fost niciodată arestat în viața lui, cineva care a jucat rolul unui detectiv de poliție timp de 15 ani în The Closer and Major Crimes, cineva care locuiește în acel cartier, a fost pus în cătușe și dus la închisoare.”

Pe lângă „Breaking Bad”, Cruz mai are la activ roluri și în alte seriale de lungă durată precum “The Closer” și “Major Crimes”, care l-au făcut cunoscut în rândul producțiilor polițiste.

„Raymond este foarte recunoscător întregului personal al LAPD de la departamentul de Poliție pentru că, în cele cinci ore în care a fost în închisoare, poliția din Los Angeles a fost foarte, foarte amabilă și drăguță cu el și l-au liniștit”, a mai spus agentul actorului.

