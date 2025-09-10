Caz macabru în Los Angeles. Trupul unui bărbat în stare avansată de degradare a fost găsit în mașina unui rapper

O descoperire șocantă a zguduit Hollywoodul. Un cadavru aflat deja în descompunere a fost găsit în portbagajul unei mașini Tesla, înmatriculată pe numele rapperului american D4vd, unul dintre artiștii în ascensiune ai momentului, devenit celebru pe TikTok.

Totul a pornit după ce vecinii unui parc auto pentru vehicule confiscate au alertat autoritățile, plângându-se de un miros puternic care provenea din zonă. Când polițiștii au ajuns la fața locului, au făcut o descoperire macabră: trupul unei persoane, învelit în plastic, ascuns în portbagajul autoturismului electric.

Caz macabru în Los Angeles

Potrivit ABC7, autovehiculul era înregistrat în Texas pe numele David Anthony Burke, cunoscut publicului drept D4vd. Artistul de doar 20 de ani se află în plin turneu mondial, iar marți, în ziua în care poliția făcea descoperirea, susținea un concert la Minneapolis. Mașina se afla în acel loc de câteva zile, au transmis autoritățile.

„Am fost anunţaţi în această dimineaţă, iar maşina este aici de câteva zile”, a declarat reporterilor Robert Peters de la Departamentul de Poliţie din Los Angeles.

Artistul D4vd a devenit cunoscut în 2022, odată cu succesul piesei „Romantic Homicide”, care a explodat pe TikTok și l-a transformat într-o senzație a noii generații. În ultimele zile, acesta a continuat să posteze pe rețelele sociale pentru a-și promova noul album, fără să facă însă vreo referire la incidentul legat de mașina sa.

Locul în care a fost descoperit cadavrul se află foarte aproape de noul Tesla Diner, restaurantul brandului lui Elon Musk inaugurat în iulie la Hollywood, ceea ce face ca evenimentul să atragă și mai mult atenția publicului.

