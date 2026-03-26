Un angajat a primit din greşeală 330 de salarii, iar după 3 zile a fost de negăsit. Judecătorii au hotărât că poate să păstreze banii

Un angajat al companiei chiliene Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) a ajuns în centrul unui caz neobișnuit după ce a primit din greșeală de 330 de ori salariul obișnuit și, în urma unei dispute juridice care a durat trei ani, un tribunal a decis că poate păstra suma de aproximativ 172.000 de euro.

Incidentul a avut loc în Santiago, unde un asistent de distribuție, care trebuia să fie plătit cu 500.000 de pesos chilieni, a constatat că în contul său au fost virați 165.398.851 de pesos.

Un angajat a primit din greşeală 330 de salarii, iar după 3 zile a fost de negăsit

Potrivit Daily Express, angajatul a informat inițial compania despre eroare și a promis că va merge la bancă pentru a returna banii.

„La început, omul norocos a informat compania despre ceea ce s-a întâmplat și chiar a promis că va merge la bancă pentru a returna personal suma în exces. Dar probabil s-a răzgândit și a dispărut”, arată publicaţia Diario Financiero.

Timp de trei zile, acesta nu a mai putut fi contactat și nu s-a prezentat la locul de muncă. După 72 de ore, prin intermediul avocatului, a trimis o scrisoare de demisie, renunțând la job și păstrând suma transferată accidental, relatează Mirror.

Compania a depus o plângere penală pentru furt, argumentând că angajatul nu avea dreptul să păstreze banii. Avocații acestuia au susținut însă că nu poate fi vorba despre furt, întrucât depunerea a fost exclusiv o eroare a angajatorului, iar angajatul nu a intervenit în niciun fel în sistemul de salarizare.

Aceştia au subliniat că „nu a existat nicio înșelăciune, fraudă sau manevră prealabilă” și că „depunerea a fost responsabilitatea exclusivă a companiei și că angajatul a primit pur și simplu transferul în contul său”.

În septembrie 2025, tribunalul din Santiago a decis în favoarea angajatului, stabilind că fapta nu reprezintă furt, ci „apropriere neautorizată”, o infracțiune care nu este sancționată penal în legislația chiliană.

Judecătorii au hotărât că poate să păstreze toţi banii

Judecătorii au concluzionat că plata a fost rezultatul unei erori interne, că nu există dovezi privind intenția de a obține ilegal banii și că angajatul nu a manipulat sistemul de plată. Astfel, acuzațiile au fost respinse.

Dacă ar fi fost găsit vinovat de furt, acesta risca până la 540 de zile de închisoare, cazier penal și obligația de a restitui suma. În urma deciziei, el poate păstra banii primiți accidental.

Cazul nu este însă încheiat. CIAL a anunțat că va continua demersurile pe cale civilă pentru recuperarea banilor și că va depune o contestație pentru anularea hotărârii, conform declarațiilor oferite Diario Financiero.

Experții în drept recomandă ca angajații care observă o plată în exces să notifice imediat, în scris, departamentul de salarizare sau resurse umane. În unele țări, cum este Spania, dacă angajatorul nu solicită recuperarea banilor într-un interval de un an, angajatul nu mai este obligat să îi returneze, însă această regulă nu se aplică în Chile.

Deocamdată, fostul angajat al CIAL rămâne liber să folosească suma primită accidental.

CITEŞTE ŞI: Românii care vor rămâne fără loc de muncă. Ilie Bolojan a făcut anunțul: „Este cât se poate de corect”

Ministrul Muncii, Florin Manole, întâmpină probleme la acordarea pensiilor şi ajutoarelor: „Eu o să fac tot posibilul”