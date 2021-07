Un avion cu 92 de oameni la bord s-a prăbuşit în Filipine. Care este bilanțul deceselor

Un avion militar care avea la bord 92 de oameni s-a prăbușit astăzi în sudul statului Filipine, iar câțiva martori au fotografiat scenele dinainte ca acesta să atingă solul, dar și după impact. Vestea tristă a fost confirmată și de generalul Cirilito Sobejana, şeful forţelor armate de la Manila, relatează jurnaliștii de la The New York Times. Potrivit celor mai noi informații, cel puțin 17 persoane au murit în urma accidentului aviatic.

Presa din Filipine a transmis că aeronava, un C-130, s-a prăbuşit în timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, în provincia Sulu, situată la aproape 1.000 km sud de Manila. Generalul Cirilito Sobejana a declarat că piloții au ratat o pistă în timp ce încercau să aducă avionul la sol… tragedia s-a produs lângă un sat numit Bangkal, situat în apropiere de orașul Patikul, o fortăreață a grupului militant cunoscut sub numele de Abu Sayyaf.

Șeful armatei a anunțat că 40 dintre soldații aflați la bord au fost salvați, în timp ce ministrul apărării, Delfin Lorenzana, a informat într-o declaraţie de presă că cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa, transmite Reuters.

Generalul Cirilito Sobejana a adăugat că speră ca şi alți oameni să mai poată fi salvați: “Echipele de salvare sunt la faţa locului, ne rugăm să putem salva şi alte vieţi”.

LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. | via Priam Nepomuceno (?: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7

Agenţia DPA, care îl citează tot pe şeful armatei, relatează că avionul C-130 transporta trupe şi cinci vehicule militare când a ratat pista de aterizare şi s-a prăbuşit “în timp ce încerca să capete din nou altitudine”. Majoritatea pasagerilor abia încheiaseră pregătirea militară de bază şi erau desfăşuraţi la Mindanao (Sud).

LOOK: A C130 military plane crashed in Patikul, Sulu after it „missed the runway trying to regain power” before noon on Sunday, July 4, the military said. Photos by Pondohan TV/FB

