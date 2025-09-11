Un bărbat a făcut o comandă pe Temu de 42 de euro, dar apoi a primit o amendă de 618 euro. Ce se afla în colet

Surpriză neplăcută pentru un bărbat din Italia care a făcut o comandă pe Temu! Acesta a cumpărat câteva produse obișnuite pentru care a plătit 42 de euro, însă atunci când i-a venit coletul, s-a ales cu o amendă de 618 euro. Află, în articol, care a fost motivul!

Un italian a comandat pe platforma Temu mai multe produse, printre care un tricou pentru copii cu personaje din Monsters, un set de agrafe inspirate din filmul Inside Out, baloane pentru petrecere, bureți de bucătărie și un costum de baie. În total, bărbatul a scos din buzunar 42, 13 euro, însă nu s-a așteptat nicio secundă la ce a urmat. A ajuns să fie sancționat cu o amendă de 618 euro.

De ce a fost amendat italianul care a comandat de pe Temu

Problema a fost sesizată de către vameșii care au verificat coletul. Aceștia au identificat unele produse ca fiind copii ilegale. Este vorba despre tricoul cu personaje din Monsters și despre agrafele inspirate din filmul Inside Out.

Vameșii au raportat problema, iar avocații Disney au confirmat încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Acesta a fost motivul pentru care autoritățile au confiscat produsele, iar italianul a fost amendat cu 618 euro.

Chiar dacă nu și-a dat seama că produsele reprezintă o problemă, legislația italiană destinatarul coletului răspunde în totalitate pentru introducerea în țară a produselor contrafăcute. Autoritățile nu țin cont dacă scopul achiziției sau de lipsa intenției de revânzare, iar amenzile sunt cuprinse între 300 și 7.000 de euro în astfel de cazuri.

„Un consumator obișnuit nu are instrumentele necesare pentru a verifica autenticitatea unui produs vândut online de o piață internațională. Aceștia nu pot ști dacă vânzătorul are o licență valabilă și nici nu pot distinge a priori între un articol original și unul contrafăcut, mai ales dacă imaginile și descrierile sunt înșelătoare. A aplica amenzi de acest nivel destinatarului coletului înseamnă a pedepsi cea mai slabă verigă din lanț”, a reacţionat Asociația Codacons, conform Corriere della Sera.

În urma incidentului, echipa Temu a transmis un comunicat oficial. Reprezentanții platformei au precizat că articolele respective au fost retrase. De asemenea, în mesaj se mai menționează că există mai mulți vânzători independenți, care își listează articolele pe site, iar aceștia au obligația de a respecta legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

„Temu este o piață unde vânzătorii independenți își listează articolele spre vânzare. Toți vânzătorii sunt obligați să își verifice identitatea și să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Operăm un sistem de monitorizare proactivă și un portal prin care deținătorii de drepturi pot raporta orice încălcare. Ne-am extins echipa de Protecție a Identității și am intensificat colaborarea cu deținătorii de drepturi”, a transmis echipa Temu.

Citește și: Ireal! Ce a putut să găsească o tânără de 18 ani în coletul de pe Shein: ”S-a mișcat!”