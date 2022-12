Un bărbat de 54 de ani și-a găsit sfârșitul în Spitalul de Urgență din Craiova. Fiicele acestuia acuză conducerea

Aurel Drăghici și-a găsit sfârșitul mult prea devreme, la vârsta de doar 54 de ani. În ziua de 14 octombrie 2022, bărbatul s-a deplasat cu mașina proprie la Policlinica Spitalului de Urgență din Craiova, iar medicilor le-a spus că acuza mai multe dureri de cap. Medicii l-au internat de îndată în secția de Cardiologie, la ora 12.00, cu diagnosticul de cardiomiopatie.

După doar 4 zile de la internare, Aurel Drăghici și-a găsit sfârșitul din cauza intoxicației cu un anticoagulant care i-a fost administrat greșit. În prezent, polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, după ce a fost intoxicat cu un medicament.

Fiicele lui Aurel Drăghici fac tot posibilul să afle ce anume s-a întâmplat cu tatăl lor

Cele două fiicei ale pacientului decedat erau în Germania în momentul în care s-a produs tragedia. Ele au povestit că tatăl lor suferea de probleme cardiace, și în trecut fusese operat pe cord.

„Noi eram în Germania și tata ne-a spus că merge la spital că nu se simte prea bine. Avea probleme cardiace, a și fost operat pe cord, mai fusese internat în septembrie. Tata a mers singur la spital și după patru zile l-am luat în coșciug.

L-au lăsat pe secția de cardiologie ca pe un câine. Ghinionul lui a fost că pe secția de cardiologie a găsit niște medici care s-au dovedit a nu fi oameni. I-au spus că în weekend nu are ce medic să-l vadă, că abia luni vor vedea ce se poate face în cazul lui”, au declarat ele, potrivit informațiilor oferite de adevărul.ro.

Explicația medicului care era pe tură, pe secția Cardiologie

Se pare că principala problemă a fost lipsa eprubetelor din spital. Deși în ultima vreme au apărut zvonuri potrivit cărora Spitalul de Urgență nu dispune de eprubete sau alte consumabile, conducerea a menționat, de fiecare dată, că probleme sunt cu furnizorii. De asemenea, ei au transmis mereu că situația este sub control, dar se pare că lucrurile au stat cu totul altfel.

După ce medicul i-a pus diagnosticul de „insuficiență cardiacă cronică clasa III, insuficiență cardiacă severă”, acesta a prescris un set de analize și a efectuat câteva investigații.

Totuși, din declarația unei asistente, se pare că nu au existat eprubete pentru a-i recolat probe de sânge.

„Nu am recoltat probele de sânge pentru că nu am avut eprubete, aceste eprubete fiind aduse de către medici, deoarece Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova nu dispunea de acestea în acea perioadă, iar medicul nu mi-a dat eprubete pentru a putea recolta probele de sânge”, a declarat una dintre asistente în fața polițiștilor, după decesul bărbatului.

Medicul Anda Ungureanu, cea care s-a ocupat de cazul pacientului decedat, a oferit o declarație polițiștilor

„În cursul zilei de 14 octombrie, am realizat că e posibil să nu fi prescris medicamentul Sintrom, am sunat la sala de tratamente și am rugat-o pe asistentă să-l treacă. Asistenta mi-a spus că verifică rezultatul analizelor, a revenit cu telefon și mi-a spus că INR-ul avea valoarea în jur de 4, iar rezultatul analizelor dispuse de mine sunt în limite normale”, a declarat medicul, în fața anchetatorilor.

La rândul lor, fiicele lui lui Aurel Drăghici au venit cu o serie de noi declarații. Acestea au menționat că tatălui lor nu i s-a efectuat nicio analiză. Mai mult decât atât, se pare că s-au ajutat de analizele pe care pacientul le făcuse în luna septembrie.

„Tatălui nu i s-au făcut analizele la internare și au luat de bune analizele făcute în luna septembrie. Că erau trecute în calculator. În baza a ceea ce i s-a spus, doctorița care nu era la muncă i-a prescris prin telefon o doza mare de anticoagulant. Asta s-a întâmplat. Vreo trei zile atât i-au dat.

Vineri, sâmbătă și duminică până când l-au transferat în stare de inconștiență, în Terapie Intensivă. Și, la internare, l-au trimis să-și cumpere Furosemid. I-au dat și Furosemid. Atât. Și l-au lăsat în salon, fără să mai treacă pe la el", au mai spus cele două.

Aurel Drăghici a ajuns la Terapie Intensivă, intoxicat cu Sintrom

Pe data de 16 octombrie, bărbatul a început să se simtă din ce în ce mai rău. Aurel Drăghici a sunat-o pe doctorița Anda Ungureanu.

„În jurul orei 11,00, am fost sunată de pacientul Drăghici Aurel. Acesta mi-a spus că nu a dormit toată noaptea din cauza unei dureri sub coasta dreaptă. Am sunat la sala de tratament și am cerut să mi se trimită, prin mesaj, rezultatul analizelor dispuse de mine… La ora 15,00, mi-au fost trimise și am observat că INR-ul avea o valoare de 7,85. Am spus imediat să nu i se mai administreze Sintrom. Analizele au fost recoltate și lucrate în ziua de 16 octombrie”, a mai spus medicul Anda Ungureanu.

Deși nu i s-a mai administrat anticoagulantul, starea lui Aurel Drăghici a început să fie din ce în ce mai rea. În decursul zilei de duminică, acesta a fost transferat la Terapie Intensivă, intoxicat cu Sintrom.

„Am menținut diagnosticele anterioare, dar am adăugat și intoxicație cu acenocumarol, adică supradozaj cu Sintrom, și pneumonie„, a declarat anchetatorilor medicul ATI.

Deși medicii au făcut mai multe investigații și au schimbat tratamentul, Aurel Drăghici s-a stins din viață pe data de 18 octombrie.