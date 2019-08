Un bărbat din Iași a câștigat 500.000 de euro la loz în plic. Ce a urmat întrece orice imaginație

Atunci când s-a trezit, peste noapte, cu o asemenea sumă în buzunare, românul avea 22 de ani. Giani Doloi a câștigat – în 2009 – 500.000 de euro la loz în plic, în Italia. Banii i-au fost virați în cont, iar tânărul și-a început noua viață prin a nu se uita la bani, cum se spune. Ceea ce se traduce, evident, prin cheltuieli ieșite din comun. Chiar el a recunoscut că a fost ”luat de val”.

”Primul lucru pe care l-am facut a fost sa imi iau Audi. Am dat 48.000 de euro pe el. I-am luat masina de 28.000 de euro si lu` frate-miu si inca una de 11.000 de euro pentru sora mea care nici nu avea 18 ani pe atunci”, a mărturisit Giani Doloi.

Și-a deschis o afacere, s-a lăsat păgubaș, a dat bani cu împrumut

Giani Doloi a dorit să ”înmulțească” banii, însă nu i-a uitat nici pe cei din jurul său. Și-a cumpărat un apartament pentru el și alte două pentru fratele și sora lui. Tânărul și-a mai cumpărat și un teren. Apoi s-a gândit să intre în afaceri, numai că ori nu a avut spirit de întreprinzător, ori a dat peste oameni care doreau să-l păcălească. Din suma care i-a rămas, într-un final, norocosul câștigător la loz în plic a împrumutat bani mai multor persoane.

”Am zis ca banii astia nemunciti nu sunt buni si vreau sa ajut pe altii. Am dat peste 10.000 de euro imprumut, dar nimeni nu mi i-a mai dat inapoi. Am imprumutat si o verisoara cu 100.000 de euro. Si-a luat apartament in Galati. Imi da si ea banii inapoi cum poate”, a spus tânărul.

Acum, Giani nu mai are niciun șfanț din jumătatea de milion de euro, însă primește lunar 750 de euro din închirierea aprtamentelor cumpărate. Totuși, nu se rezumă doar la banii din chirii, având un salariu ”frumușel” ca șofer de TIR.