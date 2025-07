Un Boeing 737 a căzut în gol 7.000 de metri. Pasagerii au transmis mesaje de ADIO

Un incident grav s-a produs săptămâna aceasta la bordul unei aeronave Boeing 737 a companiei Japan Airlines. Potrivit presei și informațiilor oficiale, avionul, care zbura pe ruta Shanghai – Tokyo, a pierdut altitudine în timpul zborului, pur și simplu căzând în gol peste 7.000 de metri în zece minute.

Potrivit unor imagini video care au apărut pe rețelele sociale, pasagerii aflați la bordul aeronavei au intrat în panică în momentul în care avionul a început să piardă altitudine, iar mulți dintre ei au început să se simtă rău.

Având în vedere tragedia recentă din India, când sute de persoane au murit după ce un Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Ahmedabad, pasagerii aflați la bordul aeronavei Japan Airlines au crezut că nu vor supraviețui, motiv pentru care au început să le trimită mesaje de adio celor dragi.

A #JapanAirlines #flight from #Shanghai to #Tokyo made an emergency landing at Kansai Airport last night after a cabin depressurization alert. The #Boeing 737-800, carrying 191 people, landed safely. No injuries reported. #China #Japan pic.twitter.com/wCneZ3nkk0

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 1, 2025