De acolo a pornit totul! Roni Herșcovici ar fi luat pe capota Porsche-ului său un polițist care l-a oprit în trafic. S-a ajuns în justiție. Cele două părți spun fiecare varianta sa, cert e că băiatul de bani gata a fost condamnat, deja, în primă instanță. Și nu ”lejer”, ci la opt ani și patru luni de pușcărie! Episodul violent se întâmpla în urmă cu doi ani, când Roni a și fost arestat preventiv. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are detalii cutremurătoare din celula unde băiatul, atunci în vârstă de 22 de ani, a fost “cazat”.

Povestea e simplă. Roni Herșcovici a fost oprit în trafic de un polițist de la Rutieră. Nu a vrut să iasă din mașină, omul legii nu s-a lăsat ușor. Finalul… Roni a călcat accelerația, l-ar fi luat pe capotă pe polițist, iar ”cursa” a durat vreo 20 de metri. S-a ajuns în justiție, cu șoferul acuzat de tentativă de omor asupra polițistului de la Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei. (CITEȘTE ȘI: FIUL MILIONARULUI, FILMAT „ÎN FLAGRANT” DUPĂ UN CHEF LA NUBA! A URCAT LA VOLAN CU TOATE CĂ…)

Mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile! Cel acuzat și-a spus varianta, susținută de avocatul lui. A fost, însă, condamnat la opt ani și patru luni de închisoare, cu cale de atac.

Robert: ”Era în depresie! Nu dormea”

Dar cum s-a comportat Roni în arest? Tânărul ar fi vrut să se spânzure, dar a fost salvat de colegul de celulă, cel care ne-a și făcut dezvăluirea. Se numește Robert, arestat în luna aprilie a anului 2017, în baza unui mandat internațional pentru Spania. "Am realizat că băiatul (n.r. Roni) avea o cădere. O cădere emoțională, probabil, era și în depresie. Nu dormea noaptea, bea foarte multă cafea, ness, Coca Cola. Avea insomnie. Noi îi mai spuneam «Roni, încearcă să adormi, liniștește-te, vrei ceva?» Eu, când am văzut că are căderea asta, am încercat să-l ajut. Am încercat să abordez subiecte, ce-i plăcea, gagici, fete…

«Ce gagici ai avut, haide, spune-mi, că ieși afară… Stai liniștit, că o să fie bine». Bine, el era căzut, săracul de el. Îmi povestea cine-i tacă-su și, când colo, îi aducea mâncare să mănânce doar el, câte un sandviș… Noi, acolo, aveam frigidere și îi spuneam «Roni, ia de acolo, de la mine, ce vrei». Băiatului îi plăceau foarte mult crenvurștii. Era în depresie. Am abordat subiecte care-i plăceau lui. Îl făceam să râdă…", povestește Robert.

Robert: ”S-au spânzurat foarte mulți!”

"Undeva, pe la ora 2-3 noaptea, mă trezesc, el nu dormea, se uita la televizor, îl dădusem mai încet. Și, ce să vezi, Roni al meu își pusese ștreangul de gât. Își făcuse un laț, bine, acolo se pot spânzura… S-au spânzurat foarte mulți! Dar să revenim, îl văd pe Roni al meu cu ștreangul de gât! Săracul de el… Își făcuse ștreang dintr-o față de pernă. Și-l făcuse, frumos, și băiatul era cu capul în el. A încercat să se spânzure în celulă. Nu știu cine m-a trezit, probabil, a fost o forță divină, nu știu… Roni al meu era cu capul în ștreang", mai povestește Robert.

"I-am zis: «Ce faci, mă, ești nebun?» Bum, l-am împins… El, săracul, s-a speriat, a fost șocat… Tușea, ce făcea… Prima reacție a fost să-i chem pe aceia… na, am bătut în ușă… Pe cei de la arestul central. Au venit oamenii, l-au luat, probabil l-au dus la interogatoriu. L-au ținut vreo două ore, trei ore, să-l întrebe care a fost motivul. Dacă l-a deranjat, probabil, cineva din cameră. După ce l-au adus înapoi, trebuia să am grijă de el. Am realizat că băiatul este în depresie și se poate întâmpla la orice oră ceva cu el. Am încercat să nu mai lăsăm ness în cameră, chiar i-am impus, «Roni, cât stai cu mine în cameră, ai două opțiuni: ori te bat, ori nu mai bei cafea». Bine, glumeam, nu aveam cum să-l lovesc. Un băiețaș, un copil ca el. I-am ascuns cafelele, ness-ul, că băga în el baxuri de ness", a continuat dezvăluirile Robert.

Robert: ”Pe Roni l-am scos din ștreang!”

"A mâncat de la mine cât a stat pe arestul central! Că eu sunt țigan… La mine zăceau frigiderele… Își lua Roni al meu ce voia. Îi spuneam, «Roni, ia tot ce vrei», că-i aduceau mă-sa, ta-su, cinci roșii, două sandvișuri și o de aia de brânză topită. Atât, asta mânca! La mine e ca la țigani, ia, tată! Salam, crenvurști, frigiderul plin, full. Cumpăram de câte patru milioane. Dar vă spun, am vrut doar să-mi spună mulțumesc! Pe Roni l-am scos din ștreang. De aia m-am supărat, că nu a știut să-mi spună mulțumesc. Asta trebuia să spună, mulțumesc, băi, țigane, că m-ai scos din ștreang!", a încheiat Robert.

