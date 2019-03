Un elev de 15 ani, din Gorj, căutat de polițiști. A dispărut după ce a obținut o notă mică la simularea Evaluării Naționale

Un adolescent de 15 ani din Gorj, elev în clasa a opta, a dispărut de acasă joi, după ce a luat o notă mică la simularea de la Evaluarea Națională. Se pare că mama acestuia l-a pedepsit, confiscându-i telefonul și nemaidându-i voie să meargă la fotbal.

Conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Gorj, Corina Scurtu, tânărul de 15 ani a fost dat în urmărire naţională.

Mama adolescentului a mărturisit că i-a interzis să mai meargă la antrenamentele de la fotbal. Tot ea a mai spus că Ciprian are note bune la învățătură, de regulă.

„Suntem prin pădure, îl căutăm peste tot. A luat o notă mică la simulare, nu era supărat pe tema asta, deoarece nu se trec în catalog şi nu îl afectează cu nimic. Luase un 4 la matematică. La română luase peste 9, are numai 9 şi 10 la şcoală. A fost afectat că, în ziua respectivă, joi, i-am luat telefonul şi i-am spus să nu meargă la Rovinari, nu l-am lăsat să plece la antrenamentele de la fotbal. Să vină acasă, că nu se întâmplă nimic. A venit de la şcoală, mi-a povestit ce s-a întâmplat, ne-am certat de i-am luat telefonul, i-am spus să nu plece niciunde. Nici măcar nu am apucat să văd pe unde a ieşit. Eu am probleme de sănătate şi am fost în spital când a fost simularea. Profesorii mi-au spus să stau liniştită, că nu se trec în catalog. I-am spus ca pedeapsă, duminică era ziua lui, pe 17, nu o să-i fac ziua, dar eu fiind în spital, soţul i-a făcut-o, deci nu l-a pedepsit nimeni. Se înscrisese la Liceul Militar în Craiova„, a declarat, Elena, mama băiatului, potrivit ziaruldeiași.

Polițiștii îl caută de patru zile și cer ajutorul populației pentru găsirea elevului.

Când a plecat de acasă, purta un tricou roşu, pantaloni gri şi papuci de cauciuc albaştri. Are 1,65 înălțime, 50 de kilograme, ochii albaştri şi părul şaten. Cei care l-au văzut, sunt rugaţi să sune la 112.