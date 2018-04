Un manelist celebru le-a declarat război lui Brancu și Simonei Gherghe: ”Să plătească!”

După ce, în urmă cu aproximativ patru ani, a fost în prim-planul unui scandal care a zguduit întreaga lume mondenă, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști le-a declarat război Simonei Gherghe și lui Cristi Brancu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat sumele colosale pe care artistul le vrea de la vedetele Antenelor. (CITEȘTE ȘI: DUPĂ CE L-A ACUZAT PE LIVIU GUȚĂ DE TENTATIVA DE VIOL, SIMONA TRAȘCĂ ARUNCĂ BOMBA)

În luna iunie a anului 2014, Liviu Guță și Simona Trașcă au fost personajele principale într-un scandal cu acuzații de tentativă de viol. Cu toate că, de la incidentul cu pricina, petrecut la Sighișoara, a trecut destul de mult timp, războiul nu a încetat. Dimpotrivă, manelistul este mai hotărât ca niciodată să-și găsească dreptatea și să-i facă pe cei vinovați să plătească.

Așa că, de curând, Liviu Guță a deschis un proces care are ca obiect acordarea de despăgubiri pentru daune morale și materiale, ca urmare a defăimării în spațiul public. În respectiva acțiune, Liviu Guță pretinde daune de ordinul sutelor de mii de euro trustului Intact și mai multor vedete din „curtea” acestuia, printre care se numără Simona Gherghe, Cristi Brancu, dar și Serghei Mizil și Simona Trașcă. (NU RATA, AICI: LIVIU GUȚĂ S-A PREGATIT DE RĂZBOI)

După ce a primit clasarea tuturor faptelor de care l-a acuzat Simona Trașcă, în urmă cu patru ani, Liviu Guță ridică, acum, pretenții.

”Ei au mințit, nu eu, așa că cer daune foarte mari. Să plătească! Într-adevăr, am fost cercetat, dar nu pentru viol, ci pentru distrugere. În final s-au clasat toate faptele de care am fost acuzat. E adevărat, am deschis un proces împotriva trustului Intact, ce are ca obiect despăgubirea daunelor morale și materiale pentru afirmațiile defăimătoare ce s-au făcut în spațiul mediatic la adresa mea. Trustului îi cer daune în valoare de aproximativ 500.000 de euro, lui Cristi Brancu, Simonei Gherghe, Serghei Mizil și altor câtorva de acolo câte 100.000 de euro”, a declarat Liviu Guță, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Avocatul lui Liviu Guță: „Clientul meu nu respinge o conciliere amiabilă”

Mai mult decât atât, avocatul artistului ne-a mărturisit că Liviu a încercat să rezolve acest conflict pe cale amiabilă, dar ar fi fost tratat inadecvat. Cu toate acestea, Liviu nu ar da nici acum înapoi de la o conciliere între părți. (CITEȘTE ȘI: ÎN PLIN SCANDAL SEXUAL CU SIMONA TRAȘCĂ, LIVIU GUȚĂ A FĂCUT UN GEST SOCANT!)

”În tot acest timp, Liviu a încercat o conciliere cu părțile, doar că s-a lovit de o atitudine arogantă și plină de infatuare. Cu toate acestea, clientul meu nu respinge o conciliere amiabilă, dacă sunt dispuși la discuții”, a mărturisit Eugen Ruican, avocatul lui Liviu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

