Un norocos din Florida a găsit o comoară într-un birou luat de la vechituri

Profesorul a ales un birou masiv, aflat într-o stare nu foarte bună, fabricat în anul 1920. Obiectul aparținuse unui dentist, Rolando Periche Mojena, un imigrant cubanez care avusese cabinet în Morningside. Acesta a murit în 2013, luna noiembrie, la vârsta de 72 de ani.

„Am scormonit printre gunoaie mult timp până am găsit biroul. Mi-a plăcut, aşa că l-am luat în 2014 şi l-am dus în garaj. A stat acolo mult timp. Recent, am vrut să îmi reamenajez cabinetul de la Universitate şi am încercat să îl recondiţionez. Când am deschis sertarul, am descoperit o comoară”, a declarat profesorul universitar.

CITEȘTE ȘI: COMUNIȘTII ERAU ȘIC / NE-AU DUS PAȘII-N CRETACIC. POVESTEA UNEI STAȚII DE METROU APARTE

Norocosul din Florida a găsit bijuterii în valoare de 500 000 $

Printre documentele doctorului Mojena, Brody a descoperit, surprins, o monedă de aur de 1.500 dolari, un ghiul din platină, câteva inele cu diamante şi un ou cu safire şi rubine. Profesorul a crezut, inițial, că valoarea bunurilor găsite în sertar se ridică la aproximativ 30.000 de dolari. Un prieten l-a sfătuit să meargă la diferite anticariate și bijuterii, pentru o evakuare corectă, iar surpriza a fost uriașă.

Ceasul de buzunar – capac aurit şi gravuri de mână – a fost evaluat la 100.000 de dolari. Inelul cu diamant de 40 de carate – areaproape 100 de ani vechime – a fost evaluat la peste 180.000 de dolari. Conform experților care au avaluat comoara descoperită de profesor, valoarea obiectelor găsite depăşeşte 500.000 $.

CITEȘTE ȘI: TEZAUR DIN EVUL MEDIU, DESCOPERIT ÎN ZALĂU. CE CONȚINEA COMOARA