Un nou val de aer polar pune stăpânire peste România! Vin ploi, ninsori și temperaturi scăzute în aceste zone

Revine frigul în România! După câteva zile de temperaturi cuprinse între 17-19 grade, pe alocuri chiar și 22 de grade Celsius, se pare că vremea se va răci începând de mâine, 13 octombrie.

Vestea că vremea se va răci nu va fi una bună pentru cei care sperau la zile calde și senine în această perioadă. Meteorologii atrag atenția că, începând de luni, 13 octombrie, temperaturile vor începe să scadă în cea mai mare parte a țării, marcând un început de săptămână mai rece decât cel obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie.

Vine un val de aer polar în România

În regiunile sudice și sud-vestice, vremea va rămâne relativ apropiată de valorile normale pentru această perioadă, iar temperaturile se vor menține moderate. În restul țării, însă, diferențele vor fi semnificative. Începând de luni, aerul rece va pătrunde treptat, iar termometrele vor indica valori ușor sub mediile climatice ale lunii octombrie, creând senzația unui început de toamnă mai aspru decât în anii anteriori.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar precipitațiile izolate vor fi posibile și în alte regiuni. La orele serii și noaptea, ploile se vor extinde către Muntenia, Dobrogea și nord-estul Olteniei. În zonele montane, pe creste, sunt prognozate precipitații mixte care pot include lapoviță sau chiar ninsoare în zonele cu altitudine mai mare.

Cum va fi vremea luni, 13 octombrie 2025

Temperaturile maxime de luni vor varia semnificativ de la nord la sud. Cele mai reci regiuni vor fi nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica doar 11–12 grade Celsius, în timp ce în sud și sud-vest se vor înregistra valori de 20–21 de grade. Temperaturile minime vor oscila între 0 și 10 grade, ceea ce poate însemna apariția primelor înghețuri locale în zonele mai joase și în depresiuni.

În Capitală, vremea va fi mai blândă în timpul zilei, cu temperaturi maxime în jur de 19–20 de grade și minime de 7–8 grade. Cerul va fi parțial senin, iar condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber pe parcursul zilei.

Privind spre sezonul rece, meteorologii avertizează că iarna 2025–2026 ar putea fi mai aspră decât în anii anteriori. Potrivit estimărilor climatologilor, există semnale că episoadele de iarnă clasică ar putea reveni, iar temperaturile scăzute și zăpada pot apărea mai devreme decât de obicei.