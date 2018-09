În localitatea maramureșeană Baia Sprie a existat, cu mult timp în urmă, un cuptor public, unde gospodinele puteau să-și coacă pâinea, dacă nu aveau acasă această posibilitate. (Afla cum poti castiga intr-o luna 10.000$) Un pasionat de tradiții din localitate vrea să-l redeschidă și să-l facă funcțional, însă își dorește să facă din el și un obiectiv turistic. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă pune povestea inedită a olarului Daniel Leș. (VEZI ȘI: POVESTE INCREDIBILĂ. FOSTUL POLIŢIST ŞI-A TRANSFORMAT CASA ÎN MUZEU)

Cunoscut olar din Baia Sprie, Daniel Leș vrea să reînvie tradiția cuptorului public. Vechiul cuptor era amplasat lângă piață și deservea întreaga comunitate din orășelul vechi, mineresc. Era și o ocazie de socializare, fiind loc de întâlnire al gospodinelor, dar avea și o mare utilitate. Daniel Leș a decis să reînvie această tradiție, cu mici modificări.

„E un proiect cu primăria să fac un cuptor în centrul orașului. Va fi făcut din banii mei, pentru că vreau să ducem mai departe această tradiție: omul să poată să vină cu pâinea, să și-o facă acolo, să legăm comunitatea”, spune el.

Totul a pornit de la un cuptor cu… microunde

Ideea reînvierii tradiției cuptorului i-a venit după ce a jucat într-o reclamă la un cuptor cu microunde, filmată în Coreea de Sud. A fost o experiență intersantă și a decis, împreună cu soția lui, ca o parte din banii câștigați să o redea comunității.

„Datorită acelui cuptor cu microunde se naște acest cuptor. În primul rând, aici e un proiect social. După ce am făcut acea reclamă, doamna mea a spus: «Nu fi zgârcit, împarte banii cu comunitatea». Și mi-a făcut o provocare: să renunț la jumătate din bani și să fac un act social. Așa s-a născut ideea acestui cuptor, a cărui poveste eu doar am auzit-o, dar mă gândesc să merg un pic spre latura umană, în sensul că o să am o listă cu toate văduvele și familiile sărace din Baia Sprie, care nu pot să-și permită o pâine, și o listă cu cei bogați", explică Daniel Leș.

Pâinea, împărțită cu săracii

Potrivit proiectului său, cei care vor cumpăra o pâine de la cuptorul respectiv, vor mai plăti una pentru o familie săracă. „Dacă vrei două pâini, vei mai plăti două pentru săraci. Voluntarii o să ducă pâinea la bătrâni acasă, o să stea de vorbă cu ei, se leagă, oarecum, generația tânără cu generația bătrână, mai învață unii de la alții, poate că cei tineri îi învață pe cei bătrâni să comunice cu nepoții lor, aflați cine știe pe unde", mai spune cunoscutul olar pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Pe de altă parte, gospodinele care vor dori să-și coacă pâinea la cuptorul din oraș, vor putea să o facă gratis, așa cum era odinioară. „Dacă vom avea un fochist pe care să-l plătim, o să vedem, poate Ocolul silvic ne pune la dispoziție lemn de foc, eu sunt dispus să plătim fochistul, care tot timpul să încingă cuptorul și cei care vor să vină să-și coacă pâinea în cuptor, sunt liberi să vină, fără să-i coste mai mult decât o donație, bani pe care să-i dea tot în folosul comunității", explică Daniel Leș.

Ca pe vremuri, fără curent electric

Cuptorul va funcționa exact așa cum era odinioară, fără elecricitate, fără tehnologie modernă. Tocmai de aceea, a decis că poate fi folosit ca o atracție turistică, modul de viață simplu fiind unul din obiectivele pe care turiștii, în special străini, vin să le vadă în Maramureș.

Aici vor putea vedea cum „se fabrică” o pâine în mod tradițional, cum se macină făina la o râșniță de piatră, fără să se folosească energie electrică.

„Vreau să dotez cuptorul cu o mică moară, obiecte vechi și nu numai, de producere a făinii. O să folosesc acele râșnițe din piatră, iar făina care se va face din grâu nemodificat genetic va fi făcută acolo, la râșnița manuală, din piatră. O să fie o mică moară primitivă. Totul va fi manual, fără să folosim curent electric absolut deloc, să-i învăț pe copii, pe tineri, că se poate fabrica pâinea și fără tehnologie modernă. Dacă e vorba de o pâine sănătoasă, trebuie să-i educăm că se poate fără să consumăm energie", mai spune Daniel Leș.

„Vor aștepta până iese pâinea din cuptor, să o guste, să o miroasă”

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Primăria Baia Sprie. Conform înțelegerii, aceasta va concesiona o suprafață mică de teren de un ar și jumătate, în imediata vecinătate a unei suprafețe mai mari care-i aparține olarului.

Daniel Leș spune că modelul este „furat" de la marile centre culturale, care au astfel de puncte gastronomice artizanale, cu demonstrații. „Vor fi workshopuri de făcut pâinică, unde vor învăța să facă pâinea tradițional, vor aștepta până iese pâinea din cuptor, să o guste, să o miroasă, timp în care vor asculta povești din Baia Sprie", explică Daniel Leș.

Olarul din Baia Sprie face turism într-un mod aparte. El are o pensiune unde cei care-i trec pragul au posibilitatea să participe la lecții de olărit, meserie moștenită de la tatăl său. Pe de altă parte, unii dintre turiști au ocazia să fie cazați în case minerești, vechi de 200 de ani, pe care el le-a salvat de la distrugere și în care s-au păstrat și obiectele vechi ce au aparținut locatarilor.