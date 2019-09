Presa din Marea Britanie bubuie cu o știre care are legătură cu un cântăreț din România! Unul dintre cei mai cunoscuți actori și oameni de televiziune din Anglia, David Walliams (de la Britanicii au talent), îl “atacă” pe cântărețul Christian Spiridon, mai cunoscut în presa noastră ca Tarky. (VEZI AICI: E INCREDIBIL CU CE SE OCUPĂ AZI CELEBRUL TARKY! E ANGAJAT ÎNTR-O CABANĂ CA…)

“David m-a blocat și pe Instagram!”

Christian a fost prezent în urmă cu aproximativ cinci ani la “Britanicii au talent”, pe vremea când era stabilit în Anglia. El a primit un Golden Buzz de la celebrul actor David Walliams. Dar șoc! David spune acum, după cinci ani, că regretă mult acest gest.

Surse din anturajul cântărețului ne-au povestit că, citind declarațiile lui David, Cristi a fost foarte mâhnit și s-a întrebat cu ce a greșit ca să fie umilit astfel după atâta timp. Mai mult decât atât, se gândește că prezentatorul englez ar avea ceva cu el, mai ales că l-a și blocat recent pe Instagram.

Cristi s-a confesat prietenilor: “Regretă, de ce? Că doar în semifinalele am fost bun. Ce puteai face pe melodia «It’s raining men?» Ei mi-au dat-o. Am avut o coregrafie. Și după semifinale, multe vedete au scris pe contul lor că am cântat bine. Iar publicul era în delir.

Oamenii m-au aplaudat pe toată melodia. David are ceva personal cu mine! Nu că nu am cântat bine. M-a blocat și pe Instagram. După cinci ani de ce să spui asta? Fără ca eu să îl abordez. I-am zis doar pe 20 august «La mulți ani». Că era ziua lui. Atât! Sunt foarte dezamăgit…”

“Mi-e frică să nu coacă ceva împotriva mea…”

“Mi-e și frică. Ce declarații vor mai urma? Ce are cu mine?! Mi-e frică să nu coacă ceva împotriva mea…” a mai spus Cristi amicilor săi, vizibil speriat. (CITEȘTE ȘI: TARKY TRECE PRINTR-O ADEVĂRATĂ DRAMĂ) Mai mult, artistul român se întreabă oare ce ascund aceste declarații ale englezului. Ce poate să fie în spatele acestui comportament ciudat, mai ales că David a dat Golden Buzz-uri și altor concurenți mai aparte, dar despre aceștia nu a comentat nimic negativ.a mai spus Cristi amicilor săi, vizibil speriat.

Acum, Tarky s-a stabilit în România , unde este chef de sală la un restaurant din Bran.

David Walliams: “Acel buzz l-am dat într-un moment de nebunie”

Celebrul David Walliams a mărturisit public, recent, care a fost singurul act pe care îl regretă când a folosit “soneria de aur” pentru BGT (Britanicii au talent).

Prezentatorul a dezvăluit că faptul de a-l trimite pe românul Christian Spridon în semifinalele live ale Got Talent-ului britanic s-a întâmplat într-un „moment de nebunie”.

El a mai spus că a făcut o mare eroare trimițând mai departe un cântăreț care era nepopular. Walliams i-a declarat lui Dermot O’Leary în emisiunea sa de la BBC Radio 2: „Acel buzz l-am dat într-un moment de nebunie. A fost un tip numit Christian Spiridon, care a cântat Sex Bomb și, practic, toți ceilalți judecători nu l-au plăcut și toți și-au apăsat soneria, apoi cred că Simon (Cowell) mi-a apăsat soneria, astfel încât însemna că audiția sa a luat sfârșit.



Și într-un fel … Am apăsat atunci “Golden Buzz-ul”. A fost ciudat din partea mea, de altfel o decizie nepopulară “, a continuat David. “Mi-a plăcut prestația lui, dar probabil că nu a fost cel mai meritat destinatar”, a dezvăluit el la BBC Radio 2, declarație preluată de mai multe ziare din Anglia.

Walliams este și în prezent în emisiunea Britain’s Got Talent – The Champions alături de colegii judecători Simon Cowell, Alesha Dixon și Amanda Holden. În momentul deciziei lui Walliams , fanii englezi au fost încurcați și au comentat negativ pe Twitter mutarea lui David.

