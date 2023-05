Un român face parte din echipa laureată cu Premiul Pulitzer pentru fotografie. A impresionat o lume întreagă cu lucrările sale

Vadim Ghirda este laureat cu Premiul Pulitzer pentru fotografie. Fotojurnalistul face parte din echipa Associated Press, ale cărei fotografii au făcut înconjurul lumii și i-au emoționat pe toți.

Associated Press a primit premiul pentru fotografie de ”Breaking news”. 15 imagini au făcut înconjurul lumii și, în cele din urmă, autorii lor au fost răsplătiți pentru toată munca. Fotografiile au arătat dezastrul din Ucraina, din timpul războiului. Printre cei care au contribuit la marele succes și la obținerea acestui premiu se numără și românul Vadim Ghirda. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotografi din presă la nivel internațional și activează de peste 30 de ani pentru Associated Press.

Jurnalistul român s-a aflat în Ucraina, înainte de atacul Rusiei. Fotografiile lui sunt preluate de cele mai importante publicații și televiziuni, cum ar fi The New York Times, CNN, ABC sau Al Jazeera. A surprins cele mai emoționante cadre, care au devenit virale în toată lumea. Chiar una dintre fotografiile realizate de român a deschis prima pagină a site-ului CNN și a fost preluată prin agenția Associated Press de multe publicații internaționale.

Vadim Ghirda are o carieră de succes

Vadim Ghirda face parte din echipa Associated Press din 1990. Avea 18 ani și un talent nemărginit. După ce comunismul s-a prăbușit în Europa Centrală și de Est, românul și-a început cariera în arta fotografiei. A surprins în imagini multe momente generate de tranziția de la regimul totalitar la democrație, printre care revoltele minerilor, declararea independenței Moldovei față de Uniunea Sovietică, corupția pe scară largă, tulburări civile, iar acum războiul din Ucraina.

Are o carieră uriașă și mulți ani de muncă. Vadim Ghirda este cel care a acoperit la sfârșitul anilor ’90 destrămarea Iugoslaviei, bombardamentul NATO din 1999 asupra Serbiei, conflictul din Bosnia, protestele anti-Milosevici de la Belgrad, criza din Kosovo și războiul din Macedonia. Evenimente majore care acum fac parte din istorie.

Conflictele din Orientul Mijlociu între 2001 și 2005 în Israel și Irak tot el le-a acoperit. Potrivit educațieprivată.ro, fotojurnalistul a surprins în imagini și preluarea Crimeei de către Rusia, conflictul din estul Ucrainei, dar și campania de bombardare condusă de SUA împotriva grupării Stat Islamic în orașul sirian Kobani. Echipa formată din Evgeniy Maloletka, Emilio Morenatti, Vadim Ghirda, Rodrigo Abd, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Bernat Armangue a obținut premiul Pulitzer pentru fotografie. Lucrările lor impresionante au lăsat o lume întreagă fără cuvinte.