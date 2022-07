Un soldat rus care își făcea nevoile a fost atacat cu o grenadă. Imaginile au devenit virale

Un soldat rus care își făcea nevoile a fost atacat cu o grenadă. Imaginile au fost filmate dintr-o dronă, iar imediat după publicarea lor au devenit virale în mediul online. Nu se ştie dacă militarul a scăpat cu viaţă.

Înregistrarea video a fost publicată pe contul de Twitter al MilitaryLand, un blog specializat în relatări de pe frontul din Ucraina. După două zile de la publicare, filmuleţul a fost redistribuit pe Twitter de peste 200 de ori.

În această filmare apare un soldat despre care se spune că ar fi rus, la marginea unei zone împădurite, posibil în Ucraina.

📽️Russian soldier caught by Ukrainian drone in the field #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TrqFyhgxSF

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 25, 2022