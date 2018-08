Un sucevean a stat aproape 1 lună la mare cu doar 100 de lei. Mesajul scris pe o pancartă: “Am făcut tot ce se poate”

Un tânăr din Suceava a venit la mare în urmă cu trei săptămâni cu doar 100 de lei, dar… odată ajuns în Vama Veche, el a găsit soluția ca să își asigure distracția și buna dispoziție. A luat un carton, o cariocă și a scris un mesaj haios – desigur, s-a inspirat de pe internet. Dar, ce mai contează!?! Banii nu au întârziat să apară.

Felul în care turiștii se simt bine în Vama Veche este diferit dintr-o parte în alta a staţiunii. De exemplu, un sucevean și-a propus să facă bani în timp ce era în concediu de la cei care au venit să petreacă în stațiunea tuturor posibilităților de distracție.

Suceveanul care a venit la mare cu 100 de lei a convins-o pe o jurnalistă să-i dea 1 leu

Turistul a scris pe o pancartă un mesaj în limba engleză: “If you have a small p*#^%, just smile. If you have a big one, put 1 leu. (n.r.: Dacă ai un p*#^% mic, doar zâmbește. Dacă ai unul mare, pune un leu)”. Cu un pahar pentru bani și pancarta în mâini, el a așteptat ca “prietenii” cu mâna largă să sosească.

În momentul în care a văzut că un reporter se apropie de el, tânărul a văzut interviul ca o oportunitate de a face bani. Astfel, el a întrebat-o pe tânăra jurnalistă dacă pune un leu în pahar.

“Pui un leu dacă tot… (n.r.: îmi iei interviu). Cel mai ciudat lucru pe care l-am primit o fost ăsta, un tichet valoric de 10 lei”, i-a spus tânărul, conform PRO TV.

Potrivit mărturisirilor suceveanului, “prietenii” de distracție din Vama Veche au fost darnici vara asta.

“Da. Da. Am făcut tot ce se poate în Vamă. Depinde de om. Da, de la magazinele care sunt mai departe, că sunt mai ieftine”, a mai povestit turistul.

“Un leu? Îți dă lumea un leu? Se poate..? E scumpă viața în Vamă. Tu de unde îți luai, să zicem așa: băutură? De la magazine?”, l-a întrebat jurnalista de la PRO TV.

Tânărul din Suceava nu este singurul în această situaţie. Unii tineri vând paharul de palincă din Zalău pe 3 lei.

“Vindem palincă din Zalău pe 3 lei”, a spus o turistă.

După ce fac rost de banii, unii dintre turiști merg pe plajă ca să petreacă sau în cluburi. petrecerea se mută fie pe plajă, fie în cluburi.

“Mai ales în perioada vacanțelor în august vin oameni cu 50 de lei în buzunar sau cu 500 de lei, fiecare îşi cheltuie banii cum crede de cuviinţă. Nu acceptăm să vină cu sacoşa de la supermarket, sunt cazuri când au venit cu două-trei sacoșe de la magazin şi au fost invitaţi să meargă pe o plajă publică”, a declarat Ion Adrian, administrator beach bar.

La răsăritul soarelui, faleza şi plaja din Vama Veche sunt pline de PET-uri. Administratorii beach barurilor sunt cei care strâng deşeurile. Tot ei plătesc anual peste 7.000 de lei pentru colectarea gunoiului, potrivit sursei citată mai sus.