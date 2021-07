Un tânăr de 18 ani, exemplu pentru toți adolescenții. A luat 10 la Bac, deși în timpul liber muncește din greu să-și întrețină familia

Ieșeanul Răzvan Iulian Mogîldea a reușit să obțină media 10 la examenul de Bacalaureat 2021. Totul, deși nu a avut o viață prea ușoară. La 13 ani a rămas fără tată, iar el a fost de atunci sprijinul surorii și mamei sale, fiind stâlpul familiei.

Tânărul a absolvit Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași. Visul său este să devină procuror. Tânărul este originar din satul Cuza-Vodă, comuna Ipatele – județul Iași și nu a făcut pregătire pentru acest important test. El se va înscrie la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași.

A vrut să demonstreze că poți reuși în orice condiții.

„Da, aceasta este mentalitatea mea… Vreau să arăt că se poate reuși la cel mai înalt nivel. Am muncit din greu pentru a ajunge aici. Modelul meu în viață este mama mea. Am făcut și voi face totul pentru a le ajuta și a ajunge cât mai sus posibil. Da, au fost multe momente grele și lovituri, dar nu m-am lăsat. A fost greu pentru mine deoarece provin din mediul rural. Voi da la Facultatea de Drept deoarece am studiat mult pe acest plan. Vreau să devin procuror, deoarece este multă nedreptate în țara noastră”, a mărturisit Răzvan Iulian Mogîldea.

Tânărul a transmis faptul că Bacalaureatul nu este un simplu examen, ci este momentul în care trebuie să te detașezi de emoții și griji.

„Bacalaureatul nu este doar un simplu examen, ci reprezintă într-adevăr examenul maturității. Este momentul în care trebuie să ne detașăm de emoții și griji, astfel încât să rămânem focusați pe obiectivul nostru principal. Pentru mine, Bacalaureatul a însemnat emoții, pregătire intensă, dar și nostalgie, deoarece se încheie o etapă unică în viață, liceul. Datorită profesorilor am reușit această performanță, iar în acest mod doresc să le transmit mulțumirile și recunoștința pe care le-o port pentru ajutorul și încurajările acordate. Viața este o luptă și trebuie să facem totul pentru a reuși”, consideră Răzvan Iulian Mogîldea.

El transmite și un mesaj special celor care vor susține acest test:

„Sfatul meu pentru viitorii elevi ce vor susține acest examen este de a se pregăti din timp și de a-l considera ca pe un moment oportun ce deschide noi căi către următoarea etapă a vieții. Eforturile mele s-au canalizat asupra obținerii notei maxime, însă consider că experiența este mult mai importantă și relevantă”.

A vrut să plece în străinătate, dar s-a răzgândit

„Da, am avut multe momente în care am fost tentat să plec din țară, dar am spus că trebuie să rămân aici pentru a îndrepta multe din cele pe care le văd că nu sunt în regulă. Suntem o generație care poate schimba în țară. Educația este esențială în a reuși în viață! Nu m-am lăsat niciodată bătut, am muncit și m-am sacrificat tocmai pentru a reuși. Asta a însemnat să lucrez cu ziua în agricultură și construcții, în fiecare vacanță, de mic, de când mi-am pierdut tatăl. Eu sunt exemplul că se poate, indiferent de unde provii și cât de multe probleme ai avea. Da, se pot schimba multe, România are un viitor bun și noi, tinerii, trebuie să contribuim la asta din plin”, a conchis Răzvan Iulian Mogîldea.