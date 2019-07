Un tânăr de 30 de ani din Iași s-a sinucis! Ce a scris în biletul de adio

Un tânăr de 30 de ani din Iași s-a sinucis! Olivian a lăsat și un bilet de adio în care și-a explicat gestul extrem.

Olivian Chelaru și-a pus capăt zilelor! Tânărul a fost găsit de către prietenul său, în locuința sa, fără să știe drama prin care trecea acesta. Se pare că Olivian suferea din dragoste. În urmă cu aproximativ o lunaă, iubita lui a murit, iar tânărul nu a putut să treacă peste pierderea suferită.

Olivian a consumat foarte mult alcool și a luat mai multe medicamente, care i-au adus sfârșitul. Tânărul a lăsat și un bilet de adio în care și-a explicat gestul extrem. De altfel, el a scris că dorește să fie înmormântat cu un ursuleț de pluș, care, posibil, să-i fi aparținut iubitei sale. Olivian a lăsat în urmă și un testament.

“La locul solicitării a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Aici, am descoperit un tânăr cu vârsta de 30 de ani, pentru care, din păcate, nu am mai putut face nimic, decât să constatăm decesul. În momentul în care am ajuns la locul solicitării, am constatat că deja se instalase midriaza fixă bilaterală. Din primele informații, se pare că decesul a avut loc cu cel puțin doua ore în urmă. S-a constatat că pacientul consumare alcool cu medicamente, în cantitate mare. Din informațiile pe care le avem, se pare că acesta a lăsat un testament și un bilet de adio”, spune dr. Luminița Bodrun, de la SAJ Iași, conform BZI.