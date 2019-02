Un tânăr din Ohio și-a sfidat părinții, vaccinându-se la 18 ani: ”Numai Dumnezeu știe cum de încă sunt în viață!”

Pare incredibil într-o societate civilizată, cu atât mai mult cu cât există atâtea boli care pot afecta un nou-născut, fără a mai vorbi despre alte afecțiuni împotriva cărora un rol esențial îl au vaccinurile. Totuși, cazul unui tânăr din Ohio a suprins întreaga opinie publică americană, declanșând polemici aprinse.

Ethan Lindenberger din Norwalk, Ohio, a reușit să îi uimească pe foarte mulți utilizatori ai rețelei sociale Reddit atunci când a început să pună întrebări referitoare la vaccinuri și la posibilitatea de a fi vaccinat mult mai târziu decât ar fi trebuit. Tânărul de 18 ani a recunoscut că nu a fost vaccinat niciodată, fiindcă părinții săi s-au opus din răsputeri acestui lucru:

”Părinții mei cred că vaccinurile nu sunt altceva decât trucuri guvernamentale”, a declarat el. ”Nu am fost niciodată vaccinat, numai Dumnzeu știe cum de încă sunt în viață!”

Apoi, Ethan Lindenberger i-a chestionat pe utilizatorii rețelei: ”Unde îmi pot face vaccinurile? Mai pot fi vaccinat la această vârstă?”

Mama lui Ethan Lindenberger a fost șocată la aflarea deciziei luate de fiul său

Invitat să vorbească la emisiunea de mare audiență ”Good Morning America”, tânărul de 18 ani a repetat că nu a fost niciodată vaccinat, nici măcar împotriva poliomielitei, hepatitei sau rujeolei.

”După ce am întrebat mai mulți oameni și am analizat toate acele opinii, am ajuns la concluzia că este cel mai bine să mă vaccinez”, a mai declarat Ethan Lindenberger.

Conform informațiilor furnizate de USA Today, mama tânărului a fost șocată de decizia luată de acesta. Ethan Lindenberger a fost vaccinat, retroactiv, împotriva unor boli precum hepatita A, hepatita B, virusurilor influenza (n.r. – gripa reprezintă o infecție virală ce recunoaște ca agenți patogeni cele 3 virusuri influenza: A, B, C. Tipurile A și B sunt responsabile de epidemiile anuale de gripă, în timp ce tipul C determină îmbolnăvirile izolate) sau virusului HPV. (n.r. – HPV este prescurtarea de la Human Papiloma Virus şi este un virus extrem de contagios, infecţia cu acesta fiind frecvent întâlnită)

”Am crescut auzind că este mai bine pentru mine să nu fiu vaccinat”, a mai spus tânărul, de data aceasta pentru ABC News.