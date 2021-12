Un zâmbet pentru o viaţă! Donează pentru tratamentul lui Vlăduţ. Povestea micuţului este impresionantă

Vlăduţ Cîrciu în vârstă de doar şase ani are nevoie de noi! Băieţelul a fost diagnosticat recent cu neuroblastom şi alte două tumori la plămâni. Pentru operaţie şi tratament el trebuie să ajungă urgent în Israel, la spitalul Sheba Medical Center, cel mai mare centru medical din această ţară.

Vlăduţ Cîrciu a demonstrat că este foarte puternic pentru că luptă în fiecare zi pentru a avea o viaţă normală. După mai multe investigaţii medicii spitalului din Israel au decis să îl accepte pentru operaţie şi tratament.

Costurile estimate în această etapă se ridică la 500.000 de dolari.

Pentru a-l accepta pe Vlăduţ şi pentru a putea începe tratamentul, familia trebuie să depună de urgenţă o garanţie în valoare de 120.000 de dolari.

„Pe 9 Noiembrie s-au implinit 3 ani de cand am aflat ca Vladut are cancer. Neuroblastom. Si 2 ani de cand Vladut lupta cu toate puterile pentru viata lui, in Istanbul, cu tratamente care mai de care mai invazive si greu de suportat. Dupa o perioada scruta de remisie, in iulie in urma pet CT-ului am aflat ca a recidivat.

A urmat cure de imunoterapie, insa cancerul a fost mai puternic si a avansat sub tratament. Din noiembrie a intrat de urgenta din nou pe chimioterapie. Insa corpul este foarte slabit in urma tratamentelor anterioare, si lupta e mai grea acum. Necesita transfuzii de sange din doua in doua zile, tratament cu imunoglobulina pentru activarea sistemului imunitar intrucat in urma primei chimioterapii noi a facut infectii repetate fiind foarte aproape de spesis.

Ca aceste chimiterapii sa aiba efect impotriva cancerului galopant, medicii recomanda urmarea a doua terapii in paralel. Chimioterapie si iminoterapie insa costurile sunt imense, o sedinta de imunoterapie fiind aproximativ 50.000 de euro pe luna. Doar fiolele cu tratament. Analizele, medicamentele, internarile, transfuziile de sange precum si sedintele normale de chimioterapie nu intra in acest cost.

Vladut lupta, viseaza la Craciunul pe care sa-l petreaca in Romania alaturi de bunici, isi doreste sa se intoarca acasa sanatos, sa si ia o pisica si sa joace fotbal si de a v ati ascunselea cu prietenii in parcarea blocului. Isi doreste sa si traiasca copilaria ca orice alt copil, nu in spitale, nu cu injectii, cu catetere, branule sau operatii. Desi isi doreste foarte putin in acest moment pare ca si doreste luna de pe cer”, a povestit familia micuţului.

Donează pentru tratamentul lui Vlăduţ

Donații se pot face în continuare

– Conturile deschise pe numele mamei lui Vlăduț

* Cont RON: RO56BACX0000003158410004 – Unicredit Bank

Titular: Circiu Elisabeta Paula

* Cont EUR: RO29BACX0000003158410005 – Unicredit Bank

Titular: Circiu Elisabeta Paula

SWIFT code: BACXROBU

– GoGetFunding: https://gogetfunding.com/vladut/

– Paypal: [email protected]

– redirectionare 2% din impozit, prin completarea formularului 230, disponibil aici.

Pentru PJ – Redirecţionare impozit pe profit, prin

Contract de sponsorizare cu ASOCIAŢIA UMANITARă “CAMELIA ELENA RUSU” cu sediul social în Bucureşti, Str. Calea Crângaşi, nr. 40, bl. 11 ICEM, ap. 25, sector 6, CP 060342, tel.: 0721.265.484, e-mail: [email protected], [email protected], cod de înregistrare fiscală 31410582, având contul RO29RZBR0000060015486600, deschis la Raiffeisen Bank S.A , sucursala Lujerului, reprezentată prin Rusu Vasile , în calitate de preşedinte.

