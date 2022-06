Unde a apărut Laura Cosoi în lenjerie intimă? Fanii au rămas uimiți

Laura Cosoi (40 de ani) s-a fotografiat în lenjerie intimă și a publicat imaginile pe blogul său, dar și pe pagina personală de Instagram. Fanii au rămas uimiți când au văzut-o pe actriță cum arată în ultimul trimestru de sarcină.

Laura Cosoi are propriul ei blog, acolo unde le povestește tuturor despre întâmplările din viața ei de familie, despre excursiile în care a fost, mâncărurile pe care le gătește și așa mai departe. Recent, actrița a realizat o ședință foto în lenjerie intimă și a publicat pozele îndrăznețe pe pagina sa, într-un articol în care a vorbit despre transformările corpului ei la cele trei sarcini.

Imaginile cu Laura Cosoi în lenjerie intimă

În scurt timp, vedeta va aduce pe lume și cea de-a treia fetiță. Iar în urmă cu câteva zile, atunci când a și postat fotografiile în lenjerie, Laura a comparat cele trei sarcini, cum s-a simțit și recunoaște că acum, are o experiență mare și e obișnuită cu schimbările corpului ei. A luat mai multe kilograme în greutate și nu e deranjată deloc, dimpotrivă, se bucură de fiecare clipă prin care trece.

”Da, e adevărat, sunt niște kilograme în plus, iar corpul arată altfel față de imaginea proiectată în mintea noastră în mod obișnuit. Cu toate astea, kilogramele nu vin chiar peste noapte, ci treptat, așa că ai timp să te obișnuiești cu gândul. Nu e ca și când m-aș trezi într-o dimineață cu 10 kg în plus față de ziua anterioară. În cazul asta mai mult că sigur aș avea un șoc.

Dar la prima sarcina știam – cel puțin în teorie – ce va urma. Am observat corpul, i-am admirat inteligența și am acceptat noile proporții (adică „gabaritul depășit”), precum și celelalte neplăceri firești din sarcina: poate uneori greață, somnolență, faptul că mergi la baie de te plictisești și toate celelalte bine-cunoscute mămicilor. Pe unele le-am depășit cu diferite remedii (naturiste, în general), pe altele le-am răbdat, pentru că nu am avut ce face.

Am încercat cât de cât să mă pregătesc pregătită psihic pentru schimbări, ceea ce până la urmă poate că a contat. Cu ajutorul lui Dumnezeu am început să văd că întâmplarea asta pe care o poate trăi orice femeie e un adevărat miracolul. Și atunci am început să mă bucur de el. Partea bună e că o stare psihică bună te ajută și în plan fizic”, a scris Laura Cosoi pe blogul său.

