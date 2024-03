Unde a fost văzut Jador, după scandalul de la Survivor! Pro TV l-a dat afară, iar el…

Plecarea lui Jador (28 de ani) din cadrul emisiunii Survivor All Stars a fost total neașteptată. În cele două luni petrecute în jungla Republicii Dominicane, artistul a reușit să facă față cu brio probelor și a adus puncte importante Faimoșilor. Însă, Pro TV l-a dat afară din cauza comportamentului. La scurt timp după scandal, cântărețul a fost văzut într-o ipostază surprinzătoare.

Pe parcursul competiției, Jador a fost de multe ori în centrul atenției, fie prin prisma certurilor cu colegii din emisiune, fie pentru că este un om expansiv. De această dată, artistul a mers mult prea departe. Într-un moment de rătăcire, a decis să părăsească tabăra Faimoșilor, încălcând astfel regulamentul show-ului. Gestul l-a costat descalificarea din Survivor All Stars. Producătorii de la Pro TV au ales să îl trimită acasă.

Jador a revenit în România, așa că și-a reluat intens activitatea. Ajuns în țară, artistul a fost văzut la o clinică de înfrumusețare. Reprezentanții salonului au făcut o postare în care apare și cântărețul. Acesta pare că se pregătește pentru perioada aglomerată care urmează.

„Vreau să fiu frumos, de asta am și venit la estetician. Sunt și bronzat acum”, a spus Jador, într-o postare făcută pe pagina de Instagram a clinicii de înfrumusețare.

În imagini, artistul nu pare deloc afectat de scandalul din cadrul show-ului de pe Pro TV. Atunci când prezentatorul Daniel Pavel a anunțat descalificarea lui Jador din competiție, cântărețul a precizat că este de acord cu decizia luată. De asemenea, a explicat și ce l-a determinat să recurgă la gestul care i-a adus eliminarea de la Survivor All Stars.

„Sunt doar supărat, am o zi proastă. Dacă dumneavoastră ați înțelege că e clar o chestie care chiar mă deranjează, că nu plec de nebun așa.”, a spus Jador în cadrul emisiunii de pe Pro TV.

Eliminarea lui Jador a fost difuzată pe post în ediția de joi, 29 februarie. După ce artistul a părăsit ”scena”, Daniel Pavel i-a întrebat pe concurenții din echipa Faimoșilor ce s-a întâmplat, de fapt, în tabără. Cătălin Moroșanu a fost cel care a luat cuvântul și a povestit totul cu lux de amănunte.

„Să vă spun toată povestea, în numele echipei. Eu am încercat să fiu mereu la mijloc. Am încercat să fiu echilibrul în echipă. Am încercat să fie pace între Zanni și Jador, ca cei doi să nu se certe, ca noi să fim buni pe traseu și să dăm rezultate.

Să fie vibe-ul ală în echipă, mereu mi-am dorit chestia asta. Deci noi până acum am scos 5 fete, da? Bă, sunt 3 fete bune la noi în echipă. Suntem 6 bărbați, da? 2 dintre ei sunt mai slabi: eu și Cătălin Zmărăndescu. Din cauza greutății noastre, nu putem să concurăm la nivelul războinicilor.

Atunci, așa am hotărât. La duel eu cu Zmărăndescu. Jador așa a spus: «Votați-mă pe mine, să plec eu acasă. Eu acuma plec acasă! » Și zic: «Ce ai pățit, omule, te-ai sucit în halul ăsta? Ce s-a întâmplat cu tine?»

«Nu mă interesează. Eu sunt Jador, plec când vreau eu». Noi, echipa ne-am simțit, pe lângă faptul că am fost jigniți de la A la Z, am simțit că nu contăm.”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu.