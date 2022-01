Unde au petrecut Oana și Viorel Lis de Revelion. “A fost o distracție, nu facem asta zilnic” + Cei doi au din nou probleme, după ce au scăpat de COVID

De Revelion, Oana și Viorel Lis s-au distrat la un cazino, loc pe care fostul edil al Capitalei îl adoră. Ce a fost frumos, însă, a trecut rapid, iar a doua zi cei doi și-au adus aminte de probleme financiare cu care se confruntă și care îi împiedică să trăiască în liniște.

Oana și Viorel Lis s-au infectat în urmă cu doar câteva săptămâni cu COVID și au fost internați la spital. Din fericire, cei doi au reușit să treacă prin boală și au petrecut sărbătorile împreună. S-au simțit perfect de Crăciun, dar și de Anul Nou, când blodina și-a pus o dorință.

“A fost mai romantic de Crăciun, iar de Revelion am fost la un Cazino împreună, a fost o distracție, nu facem asta zilnic. În noaptea de Revelion, la 12 noaptea, mi-am notat pe telefon o dorință. Acum am o vârstă, nu mai sunt mică și credulă, nu mai am așteptări de la ceilalți. Am așteptări de la mine și mă gândesc cum să fac să am o carieră mai importantă, să ajut cât mai multă lume”, a declarat Oana Lis, pentru Antena Stars.

Oana și Viorel Lis, probleme financiare și mai grave, după infecția cu COVID

Altfel, Oana și Viorel Lis nu scapă deloc de probleme financiare, care s-au agravat și mai mult odată ce au fost infectați cu coronavirus. În perioada următoare, cei doi trebuie să scoată alți bani din buzunar, pentru că au nevoie de suplimente după ce au trecut prin boală.

“Din fericire, nu m-am născut în puf și știu cum e sa trăiești și cu mai puțin și cu mai mult. Din păcate, trăim vremuri foarte grele și toate s-au scumpit, iar un om când ajunge în vârstă nu se poate baza doar pe banii din pensie și pe ce îți dă statul. Acum cu boala asta trebuie să iei foarte multe suplimente, care nu sunt compensate. Le dau un sfat tuturor care ajung la bătrânețe, să își pună bani deoparte. Viorel este bine, dar nu mai vrea să apară la tv”, a mai spus Oana Lis.

